Собаки используют не только хвост, но и уши, чтобы показать свое настроение. Узнайте и вы, о чем говорит язык тела собак.
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Опущенный хвост
Собаки, которые опустили хвост, хотят казаться меньше. Они делают это чтобы избежать конфликта с другими собаками.
Опущенный хвост может говорить о тревоге или страхе / Фото Unsplash
Поднятый хвост, который колеблется в определенную сторону
Интересно, что за виляние в стороны отвечают противоположные полушария мозга. Итак, если собака виляет хвостом вправо, за это отвечает левое полушарие и наоборот.
Хвост может колебаться вправо или влево / Фото Unsplash
Собачки машут хвостом в правую сторону, когда видят знакомых людей, например, хозяина. Движение вправо свидетельствует о радости, которую испытывает животное.
А вот хвост, который виляет влево, свидетельствует о том, что пес не хочет общаться и предпочел бы отстраниться от незнакомого человека или собаки.
Эти механизмы настолько сильны, что собаки могут даже считывать язык тела своих сородичей.
При просмотре видео с другими собаками, где хвосты виляют вправо, подопытные собаки выглядели более расслабленно, – рассказывают ученые.
Хвост, который активно виляет в обе стороны
Активное виляние хвостом в обе стороны свидетельствует о радости / Фото Unsplash
Этот жест хорошо известен всем любителям собак. Именно он свидетельствует о положительных эмоциях, которые испытывает собака.
Также ученые говорят, что интенсивность колебания хвоста может зависеть от времени разлуки с хозяином. Чем дольше пес и его владелец не виделись – тем сильнее взмахи хвостом.
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Другие положения хвоста:
- Опущенный или спрятанный хвост свидетельствует о страхе или тревоге.
- Высоко поднятый хвост расскажет об интересе: ваш пес хочет подойти к чужому человеку или собаке.
- Если собака виляет хвостом слишком быстро, это может свидетельствовать о волнении и даже агрессии.
- Если собака виляет только кончиком хвоста, при этом опуская его вниз, это говорит о покорности перед незнакомцем или другой собакой.
Поднятый хвост свидетельствует об интересе / Фото Unsplash