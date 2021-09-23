Собаки використовують не тільки хвіст, але й вуха, щоб показати свій настрій. Дізнайтеся й ви, про що говорить мова тіла собак.
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Опущений хвіст
Собаки, які опустили хвіст, хочуть здаватися меншими. Вони роблять це, аби уникнути конфлікту з іншими собаками.
Опущений хвіст може говорити про тривогу або страх / Фото Unsplash
Піднятий хвіст, що коливається в певну сторону
Цікаво, що за виляння у сторони відповідають протилежні півкулі мозку. Отже, якщо собака виляє хвостом вправо, за це відповідає ліва півкуля і навпаки.
Хвіст може коливатися вправо або вліво / Фото Unsplash
Песики махають хвостом у правий бік, коли бачать знайомих людей, наприклад, господаря. Рух вправо свідчить про радість, яку відчуває тварина.
А от хвіст, який виляє вліво, свідчить про те, що пес не хоче спілкуватися і волів би відсторонитися від незнайомої людини або собаки.
Ці механізми настільки сильні, що собаки можуть навіть зчитувати мову тіла своїх родичів.
При перегляді відео з іншими собаками, де хвости виляють вправо, піддослідні собаки виглядали розслабленіше, – розповідають вчені.
Хвіст, який активно виляє в обидва боки
Активне виляння хвостом в обидва боки свідчить про радість / Фото Unsplash
Цей жест добре відомий усім любителям собак. Саме він свідчить про позитивні емоції, які відчуває пес.
Також вчені розповідають, що інтенсивність коливання хвоста може залежати від часу розлуки з господарем. Чим довше пес і його власник не бачилися – тим сильніші помахи хвостом.
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Інші положення хвоста:
- Опущений або захований хвіст свідчить про страх або тривогу.
- Високо піднятий хвіст розповість про цікавість: ваш пес хоче підійти до чужої людини або собаки.
- Якщо пес виляє хвостом надто швидко, це може свідчити про хвилювання і навіть агресію.
- Якщо пес виляє тільки кінчиком хвоста, при цьому опускаючи його донизу, це говорить про покірність перед незнайомцем або іншим собакою.
Піднятий хвіст свідчить про цікавість / Фото Unsplash