Не только мейн-куны и сфинксы: в Украине назвали 10 самых популярных пород кошек

20 января 2022 , 11:31
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Источник:

"Новое время"

Рейтинг пород составил специализированный магазин, занимающийся продажей породистых животных. Предлагаем узнать, какие породы покупают чаще всего и увидеть фото кошек.

Портал lapa.shop проанализировал данные, демонстрирующие вкусы украинцев. Для анализа использовали коммерческие запросы в поисковых системах, нацеленных на покупку определенной породы. Кроме того, подсчитали количество прямых обращений покупателей непосредственно в магазин.

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10 самых популярных пород кошек в Украине

  1. Мейн-Куны


Мейн-кун / Фото Unsplash

  1. Шотландские кошки


Шотландская вислоухая кошка / Фото Zen Yandex

  1. Британские кошки


Британская кошка / Фото Petsi.net

  1. Бенгалы


Бенгальская кошка / Фото Petsitime

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina® , разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

  1. Сфинксы


Кошка породы сфинкс / Фото Petstime

  1. Сиамские кошки


Сиамская кошка / Фото Petstime

  1. Бирма


Бирманская кошка / Фото Petstory

  1. Ориенталы


Ориентальная кошка / Фото Petstory

  1. Сибирские кошки


Сибирская кошка / Фото Hvost.news

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  1. Рэгдоллы


Кошка породы рэгдолл / Фото Hvost.news

Автор: Аліна Рудченко