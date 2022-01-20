Не только мейн-куны и сфинксы: в Украине назвали 10 самых популярных пород кошек
Источник:"Новое время"
Рейтинг пород составил специализированный магазин, занимающийся продажей породистых животных. Предлагаем узнать, какие породы покупают чаще всего и увидеть фото кошек.
Портал lapa.shop проанализировал данные, демонстрирующие вкусы украинцев. Для анализа использовали коммерческие запросы в поисковых системах, нацеленных на покупку определенной породы. Кроме того, подсчитали количество прямых обращений покупателей непосредственно в магазин.
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10 самых популярных пород кошек в Украине
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Мейн-Куны
Мейн-кун / Фото Unsplash
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Шотландские кошки
Шотландская вислоухая кошка / Фото Zen Yandex
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Британские кошки
Британская кошка / Фото Petsi.net
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Бенгалы
Бенгальская кошка / Фото Petsitime
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Сфинксы
Кошка породы сфинкс / Фото Petstime
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Сиамские кошки
Сиамская кошка / Фото Petstime
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Бирма
Бирманская кошка / Фото Petstory
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Ориенталы
Ориентальная кошка / Фото Petstory
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Сибирские кошки
Сибирская кошка / Фото Hvost.news
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Рэгдоллы
Кошка породы рэгдолл / Фото Hvost.news