Интересная история случилась в Эссексе, Великобритания. Там женщина по имени Рэйчел Лоуренс потеряла кота и 8 месяцев тщетно пыталась его найти.

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Во время разговора услышала мяуканье

После этого длительного промежутка времени Рэйчел понадобилась консультация у ветеринара относительно другой своей кошки. Женщина позвонила в клинику, а во время разговора услышала на фоне характерный крик.

Она спросила, что это за животное и получила ответ, что это бродячий кот. Спустя время Рейчел позвонила еще раз и попросила описать животное. Так выяснилось, что это ее потерянный любимец Барнаби.

Женщина рассказывает – во время разговора была почти уверена, что узнала мяуканье своего кота. Поэтому она позвонила еще раз и описала кота: рассказала, что у него черный мех с белым пятном на лапе.



Хозяйка случайно узнала мяуканье своего кота во время разговора по телефону / Фото иллюстративное с Unsplash

В клинике это подтвердили, потому Рэйчел взяла фото своего кота и пошла туда. Как только найденыша занесли в комнату, владелица немедленно узнала его.

Я не могла сдержать эмоций и расплакалась вслух. Мы не видели его восемь месяцев,

– рассказывает женщина.

Кот был чипирован

Раньше 3 детей семьи называли кота толстяком, но после уличной жизни он стал худым, мех облез, а его тело все в язвах.

Теперь за котом будут тщательно ухаживать и интенсивно кормить, чтобы он вернул свой привычный вид. Кот был очень счастлив, когда владелица взяла его на руки и приласкала.

Чтобы питомцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® производит продукты, которые нравятся котам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Рейчел также рассказывает, что кот был чипирован перед тем, как потерялся. Однако, вероятно, процедуру выполнили неправильно и ветеринары не сумели выяснить, кто владельцы кота. Впечатляет Обнимала собак, а спасатели тянули за одежду: как в Виннице пришли на помощь животным