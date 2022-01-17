Как в Виннице спасли собак: смотрите впечатляющее видео
Собака плыла по реке Днестр 10 километров, чтобы найти хозяина: смотрите видео
Текст сообщения:
Винница! Благодарю сотрудников МЧС за сегодняшнее спасение 2 собачек, которые попали в ловушку, провалившись в подвальное помещение заброшенного сарайчика. Бедняги просидели там несколько дней без еды и воды.
Сложность ситуации заключалась еще и в том, что возле отверстия в подвал сидела третья собака – их подружка, которая бросалась на мужчин и не давала возможности помочь пострадавшим.
Следовательно, охранницу пришлось нейтрализовать с помощью снотворного. Затем сотрудники МЧС спустили лестницу. Попав в подвал, я обняла первую собачку руками, пыталась поднять. МЧСники ухватили меня за одежду и за плечи и подняли, вместе с собакой. Потом так же мы вытащили вторую собачку. Обе собаки были большими, но, к счастью, оказались не травмированными. Они очень обрадовались своему спасению и сразу побежали по своим делам.
Искренне благодарю этих неравнодушных мужчин за скорую и профессиональную спец. операцию по спасению собачек! Низкий поклон им за работу! Прошу всех других людей, которые увидят животное в беде, не сдаваться без боя и прилагать максимум усилий для оказания помощи! Как видите, иногда это удается сделать с помощью сотрудников спец. служб!