Як у Вінниці врятували собак: дивіться вражаюче відео
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Текст повідомлення:
Вінниця! Щиро дякую співробітникам МНС за сьогоднішній порятунок 2-ох собачок, які потрапили у пастку, провалившись в підвальне приміщення закинутого сарайчика. Бідолахи просиділи там кілька днів без їжі і води.
Складність ситуації полягала ще й в тому, що біля отвору в підвал сиділа третя собака – їх подружка, яка кидалася на чоловіків і не давала можливості допомогти постраждалим.
Отже, охоронницю довелося нейтралізувати, за допомогою снодійного. Потім, співробітники МНС спустили драбину. Потрапивши в підвал, я обійняла першу собачку руками, намагалась підняти. МНС-ники вхопили мене за одяг та за плечі і підняли, разом з собакою. Потім, так само, ми витягли другого песика. Обидві собаки були великими, але, на щастя, виявилися не травмованими. Вони дуже зраділи своєму порятунку і одразу побігли по своїх справах.
Щиро дякую цим небайдужим чоловікам за швидку і професійну спец. операцію по порятунку песиків! Низький уклін їм за роботу! Прошу всіх інших людей, які побачать тваринку в біді, не здаватись без бою і докладати максимум зусиль для надання допомоги! Як бачите, інколи це вдається зробити з допомогою співробітників спец. служб!