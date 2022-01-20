Портал lapa.shop проанализировал данные, демонстрирующие вкусы украинцев. Для анализа использовали коммерческие запросы в поисковых системах, нацеленных на покупку определенной породы. Кроме того, подсчитали количество прямых обращений покупателей непосредственно в магазин.

Актуально Вкусно и полезно: чем обогатить и разнообразить рацион любимого котика

10 самых популярных пород кошек в Украине

  1. Мейн-Куны

Самые популярные породы кошек в Украине
Мейн-кун / Фото Unsplash

  1. Шотландские кошки

Самые популярные породы кошек в Украине
Шотландская вислоухая кошка / Фото Zen Yandex

  1. Британские кошки

Самые популярные породы кошек в Украине
Британская кошка / Фото Petsi.net

  1. Бенгалы

Самые популярные породы кошек в Украине
Бенгальская кошка / Фото Petsitime

  1. Сфинксы

Самые популярные породы кошек в Украине
Кошка породы сфинкс / Фото Petstime

  1. Сиамские кошки

Самые популярные породы кошек в Украине
Сиамская кошка / Фото Petstime

  1. Бирма

Самые популярные породы кошек в Украине
Бирманская кошка / Фото Petstory

  1. Ориенталы

Самые популярные породы кошек в Украине
Ориентальная кошка / Фото Petstory

  1. Сибирские кошки

Самые популярные породы кошек в Украине
Сибирская кошка / Фото Hvost.news

Впечатляет Во время разговора услышала мяуканье: как телефон помог вернуть потерянного кота

  1. Рэгдоллы

Самые популярные породы кошек в Украине
Кошка породы рэгдолл / Фото Hvost.news