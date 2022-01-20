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10 самых популярных пород кошек в Украине

Мейн-Куны



Мейн-кун / Фото Unsplash

Шотландские кошки



Шотландская вислоухая кошка / Фото Zen Yandex

Британские кошки



Британская кошка / Фото Petsi.net

Бенгалы



Бенгальская кошка / Фото Petsitime

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Сфинксы



Кошка породы сфинкс / Фото Petstime

Сиамские кошки



Сиамская кошка / Фото Petstime

Бирма



Бирманская кошка / Фото Petstory

Ориенталы



Ориентальная кошка / Фото Petstory

Сибирские кошки



Сибирская кошка / Фото Hvost.news

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