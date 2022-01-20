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Актуально Смачно та корисно: чим збагатити та урізноманітнити раціон улюбленого котика

10 найпопулярніших порід кішок в Україні

Мейн-Куни



Мейн-кун / Фото Unsplash

Шотландські кішки



Шотландська висловуха кішка / Фото Zen Yandex

Британські кішки



Британська кішка / Фото Petsi.net

Бенгали



Бенгальська кішка / Фото Petsitime

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Сфінкси



Кішка породи сфінкс / Фото Petstime

Сіамські кішки



Сіамська кішка / Фото Petstime

Бірма



Бірманська кішка / Фото Petstory

Орієнтали



Орієнтальна кішка / Фото Petstory

Сибірські кішки



Сибірська кішка / Фото Hvost.news

Вражає Під час розмови почула нявчання: як телефон допоміг повернути загубленого кота

Редголи



Кішка породи Редгол / Фото Hvost.news