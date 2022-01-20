Портал lapa.shop проаналізував дані, що демонструють смаки українців. Для аналізу використовували комерційні запити в пошукових системах, що були націлені на покупку певної породи. Окрім того, підрахували кількість прямих звернень покупців безпосередньо до магазину.

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10 найпопулярніших порід кішок в Україні

  1. Мейн-Куни

Найпопулярніші породи кішок в Україні
Мейн-кун / Фото Unsplash

  1. Шотландські кішки

Найпопулярніші породи кішок в Україні
Шотландська висловуха кішка / Фото Zen Yandex

  1. Британські кішки

Найпопулярніші породи кішок в Україні
Британська кішка / Фото Petsi.net

  1. Бенгали

Найпопулярніші породи кішок в Україні
Бенгальська кішка / Фото Petsitime

  1. Сфінкси

Найпопулярніші породи кішок в Україні
Кішка породи сфінкс / Фото Petstime

  1. Сіамські кішки

Найпопулярніші породи кішок в Україні
Сіамська кішка / Фото Petstime

  1. Бірма

Найпопулярніші породи кішок в Україні
Бірманська кішка / Фото Petstory

  1. Орієнтали

Найпопулярніші породи кішок в Україні
Орієнтальна кішка / Фото Petstory

  1. Сибірські кішки

Найпопулярніші породи кішок в Україні
Сибірська кішка / Фото Hvost.news

Вражає Під час розмови почула нявчання: як телефон допоміг повернути загубленого кота

  1. Редголи

Найпопулярніші породи кішок в Україні
Кішка породи Редгол / Фото Hvost.news