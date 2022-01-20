Портал lapa.shop проаналізував дані, що демонструють смаки українців. Для аналізу використовували комерційні запити в пошукових системах, що були націлені на покупку певної породи. Окрім того, підрахували кількість прямих звернень покупців безпосередньо до магазину.
Актуально Смачно та корисно: чим збагатити та урізноманітнити раціон улюбленого котика
10 найпопулярніших порід кішок в Україні
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Мейн-Куни
Мейн-кун / Фото Unsplash
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Шотландські кішки
Шотландська висловуха кішка / Фото Zen Yandex
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Британські кішки
Британська кішка / Фото Petsi.net
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Бенгали
Бенгальська кішка / Фото Petsitime
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Сфінкси
Кішка породи сфінкс / Фото Petstime
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Сіамські кішки
Сіамська кішка / Фото Petstime
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Бірма
Бірманська кішка / Фото Petstory
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Орієнтали
Орієнтальна кішка / Фото Petstory
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Сибірські кішки
Сибірська кішка / Фото Hvost.news
Вражає Під час розмови почула нявчання: як телефон допоміг повернути загубленого кота
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Редголи
Кішка породи Редгол / Фото Hvost.news