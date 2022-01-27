Не линяют и не имеют запаха: 5 пород собак, идеальных для квартиры

Если живете в условиях города, но все равно хотите завести собаку – обратите внимание на простые в уходе породы. Они почти не оставляют в квартире шерсти и обладают нейтральным запахом.

Пудель

Пудели очень чистоплотные собаки, которые тщательно ухаживают за своей шубкой. Но вьющаяся шерсть пуделей растет очень быстро – поэтому их нужно регулярно стричь и водить к грумеру.

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Пудель / Фото Pixabay

Бишон фризе

Эти небольшие собаки отлично подходят для проживания в квартире – они любят детей, легко поддаются дрессировке и почти не линяют. Бишонов фризе можно стричь, а можно отращивать их шерсть, придавая собаке вид "овечки".

Однако белая шерсть собак требует не только регулярного вычесывания и купания, но и специального корма, чтобы сохранить свой красивый вид.



Бишон фризе / Фото Pixabay

Йоркширский терьер

Шерсть йоркширских терьеров считают гипоаллергенной. Она почти не выпадает и похожа по структуре на человеческие волосы.

Если вы хотите отращивать шерсть собачки, ее нужно регулярно мыть и вычесывать. Если нет желания заниматься этим, собаку можно подстричь и одевать в тёплый комбинезон на прогулки.



Йоркширский терьер / Pixabay

Китайская хохлатая собака

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Эти небольшие псы отлично подходят для содержания в квартире. У них почти нет шерсти, а потому они не линяют.

Однако нежная кожа китайских хохлатых нуждается в уходе. Этим собакам нужен гипоаллергенный шампунь, а также одежда – ведь они чувствительны к жаре и холоду.



Китайская хохлатая собака / Фото Pixabay

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Басенджи

Особенностью этой породы собак является то, что она не только почти не линяет, но еще и не лает. Короткая шерсть басенджи нуждается в минимальном уходе.

Однако мыться басенджи также не слишком любят – сказывается африканские корни породы.



Басенджи / Фото Pixabay

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