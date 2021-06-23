Не из-за коронавируса: кто такие панголины и почему они исчезают

Панголинов считают одними из самых редких животных в мире. Они ничем не вредят людям, но браконьеры вылавливают их для продажи.
Ценными у животных являются мясо и чешуя. Из-за постоянного уничтожения они оказались на грани вымирания.
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Панголины ничем не вредят людям
Животные не кусаются, не имеют острых колючек и не плюются ядом. То есть ничем не вредят людям, но люди доставляют беду им.
По данным Международного союза охраны природы, именно панголины больше всего среди млекопитающих страдают от контрабандистов,
– говорится в сообщении.
Ведь в течение 2000 – 2019 годов в мире нелегально продали более 895 000 пагнолинов. Животные оказались на грани вымирания.Справка. Чешую панголинов ценят в китайской народной медицине – она считается панацеей чуть ли не от всех болезней (от астмы до рака). Однако наука это не подтвердила.
Как можно спасти животных
Активист из Вьетнама Тай Ван Нгуен решил спасать панголинов и бороться с нелегальной охотой на них еще несколько лет назад. Он создал:
- организацию "Спасти дикую природу Вьетнама" и сохранил жизнь 1500 панголинов;
- а также реабилитационный центр, в котором "выходили" и выпустили на волю почти 500 животных.
Это особые животные. Они не кусаются. Но проблема в том, что мы, люди, вредим им,
– рассказал активист.
Поэтому Ван Нгуен создал отряд, который борется с браконьерами – они уничтожают нелегальные лагеря и капканы.Обратите внимание! Панголины – легкая добыча для браконьеров также из-за того, что при малейшей угрозе они сворачиваются в клубок.
Активист говорит – животные существуют для баланса экосистемы, и если они исчезнут, то это изменит всю планету.Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.
Панголины исчезают из-за деятельности человека / Фото ТАСС
Кто такие панголины
- Это единственные млекопитающие в мире, покрытые защитным панцирем.
- Панцирь панголинов состоит из кератина – белка, составляющего основу человеческой ногтевой пластины.
- Панголины имеют длинный язык, которым слизывают муравьев и термитов.
- Взрослые особи могут вытянуть язык до 25 сантиметров в длину, а его средняя толщина – ориентировочно 5 миллиметров.
- Живут в норах или дуплах деревьев.
- В спокойном состоянии двигаются медленно и осторожно.
- Едят муравьев и термитов, изредка – насекомых и личинок.
- В третью субботу февраля отмечают Всемирный день панголина.
Источник: ВВС, Википедия
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