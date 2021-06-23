Не из-за коронавируса: кто такие панголины и почему они исчезают

Ценными у животных являются мясо и чешуя. Из-за постоянного уничтожения они оказались на грани вымирания.

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Животные не кусаются, не имеют острых колючек и не плюются ядом. То есть ничем не вредят людям, но люди доставляют беду им.

По данным Международного союза охраны природы, именно панголины больше всего среди млекопитающих страдают от контрабандистов,

– говорится в сообщении.

Ведь в течение 2000 – 2019 годов в мире нелегально продали более 895 000 пагнолинов. Животные оказались на грани вымирания.

Как можно спасти животных

Чешую панголинов ценят в китайской народной медицине – она считается панацеей чуть ли не от всех болезней (от астмы до рака). Однако наука это не подтвердила.

Активист из Вьетнама Тай Ван Нгуен решил спасать панголинов и бороться с нелегальной охотой на них еще несколько лет назад. Он создал:

организацию "Спасти дикую природу Вьетнама" и сохранил жизнь 1500 панголинов;

а также реабилитационный центр, в котором "выходили" и выпустили на волю почти 500 животных.

Это особые животные. Они не кусаются. Но проблема в том, что мы, люди, вредим им,

– рассказал активист.