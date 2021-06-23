Цінними у тварин є м'ясо та луска. Через постійне знищення вони опинились на межі вимирання. 

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Панголіни нічим не шкодять людям

Тварини не кусаються, не мають гострих колючок і не плюються отрутою. Тобто нічим не шкодять людям, та люди завдають лиха їм.

За даними Міжнародного союзу охорони природи, саме панголіни найбільше серед ссавців потерпають від контрабандистів,
– мовиться у повідомленні. 

Адже протягом 2000 – 2019 років у світі нелегально продали понад 895 тисяч пагнолінів. Тварини опинилися на межі вимирання.

Як можна врятувати тварин

Активіст з В'єтнаму Тай Ван Нгуєн вирішив рятувати панголінів та боротися із нелегальним полюванням на них ще кілька років тому. Він створив:

  • організацію "Врятувати дику природу В'єтнаму" та зберіг життя 1500 панголінів;
  • а також реабілітаційний центр, у якому "виходили" та випустили на волю майже 500 тварин.

Це особливі тварини. Вони не кусаються. Та проблема у тому, що ми, люди, шкодимо їм,
– розповів активіст.

Тому Ван Нгуєн створив загін, який бореться з браконьєрами – вони знищують нелегальні табори та капкани. 

Активіст каже – тварини існують для балансу екосистеми, тож якщо вони зникнуть, то це змінить всю планету.

Панголіни зникать
Панголіни зникають через діяльність людини / Фото ТАСС

Хто такі панголіни 

  • Це єдині ссавці в світі, які вкриті захисним панциром.
  • Панцир панголінів складається з кератину – білка, що становить основу людської нігтьової пластини.
  • Панголіни мають довгий язик, яким злизують мурах і термітів.
  • Дорослі особини можуть витягнути язик до 25 сантиметрів у довжину, а його середня товщина – орієнтовно 5 міліметрів.
  • Живуть в норах чи дуплах дерев.
  • У спокійному стані рухають повільно та обережно.
  • Їдять мурах та термітів, зрідка – комах та личинок.
  • У третю суботу лютого відзначають Всесвітній день панголіна.
    Джерело: ВВС, Вікіпедія

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