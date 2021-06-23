Цінними у тварин є м'ясо та луска. Через постійне знищення вони опинились на межі вимирання.

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Панголіни нічим не шкодять людям

Тварини не кусаються, не мають гострих колючок і не плюються отрутою. Тобто нічим не шкодять людям, та люди завдають лиха їм.

За даними Міжнародного союзу охорони природи, саме панголіни найбільше серед ссавців потерпають від контрабандистів,

– мовиться у повідомленні. Адже протягом 2000 – 2019 років у світі нелегально продали понад 895 тисяч пагнолінів. Тварини опинилися на межі вимирання. Довідка. Луску панголінів цінують в китайській народній медицині – її вважають панацеєю ледь не від усіх хвороб (від астми до раку). Проте наука це не підтвердила. Як можна врятувати тварин Активіст з В'єтнаму Тай Ван Нгуєн вирішив рятувати панголінів та боротися із нелегальним полюванням на них ще кілька років тому. Він створив: організацію "Врятувати дику природу В'єтнаму" та зберіг життя 1500 панголінів;

а також реабілітаційний центр, у якому "виходили" та випустили на волю майже 500 тварин. Це особливі тварини. Вони не кусаються. Та проблема у тому, що ми, люди, шкодимо їм,

– розповів активіст.