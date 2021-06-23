Ценными у животных являются мясо и чешуя. Из-за постоянного уничтожения они оказались на грани вымирания.

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Животные не кусаются, не имеют острых колючек и не плюются ядом. То есть ничем не вредят людям, но люди доставляют беду им.

По данным Международного союза охраны природы, именно панголины больше всего среди млекопитающих страдают от контрабандистов,

– говорится в сообщении.

Ведь в течение 2000 – 2019 годов в мире нелегально продали более 895 000 пагнолинов. Ж ивотные оказались на грани вымирания.

Справка. Чешую панголинов ценят в китайской народной медицине – она считается панацеей чуть ли не от всех болезней (от астмы до рака). Однако наука это не подтвердила.

Как можно спасти животных

Активист из Вьетнама Тай Ван Нгуен решил спасать панголинов и бороться с нелегальной охотой на них еще несколько лет назад. Он создал:

организацию "Спасти дикую природу Вьетнама" и сохранил жизнь 1500 панголинов;

а также реабилитационный центр, в котором "выходили" и выпустили на волю почти 500 животных.