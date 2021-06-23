Ценными у животных являются мясо и чешуя. Из-за постоянного уничтожения они оказались на грани вымирания. 

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Панголины ничем не вредят людям

Животные не кусаются, не имеют острых колючек и не плюются ядом. То есть ничем не вредят людям, но люди доставляют беду им.

По данным Международного союза охраны природы, именно панголины больше всего среди млекопитающих страдают от контрабандистов,
– говорится в сообщении. 

Ведь в течение 2000 – 2019 годов в мире нелегально продали более 895 000 пагнолинов. Животные оказались на грани вымирания.

Как можно спасти животных

Активист из Вьетнама Тай Ван Нгуен решил спасать панголинов и бороться с нелегальной охотой на них еще несколько лет назад. Он создал:

  • организацию "Спасти дикую природу Вьетнама" и сохранил жизнь 1500 панголинов;
  • а также реабилитационный центр, в котором "выходили" и выпустили на волю почти 500 животных.

Это особые животные. Они не кусаются. Но проблема в том, что мы, люди, вредим им,
– рассказал активист.

Поэтому Ван Нгуен создал отряд, который борется с браконьерами – они уничтожают нелегальные лагеря и капканы. 

Активист говорит – животные существуют для баланса экосистемы, и если они исчезнут, то это изменит всю планету.

панголины исчез
Панголины исчезают из-за деятельности человека / Фото ТАСС

Кто такие панголины 

  • Это единственные млекопитающие в мире, покрытые защитным панцирем.
  • Панцирь панголинов состоит из кератина – белка, составляющего основу человеческой ногтевой пластины.
  • Панголины имеют длинный язык, которым слизывают муравьев и термитов.
  • Взрослые особи могут вытянуть язык до 25 сантиметров в длину, а его средняя толщина – ориентировочно 5 миллиметров.
  • Живут в норах или дуплах деревьев.
  • В спокойном состоянии двигаются медленно и осторожно.
  • Едят муравьев и термитов, изредка – насекомых и личинок.
  • В третью субботу февраля отмечают Всемирный день панголина.
    Источник: ВВС, Википедия

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