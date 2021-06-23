Ценными у животных являются мясо и чешуя. Из-за постоянного уничтожения они оказались на грани вымирания.
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Панголины ничем не вредят людям
Животные не кусаются, не имеют острых колючек и не плюются ядом. То есть ничем не вредят людям, но люди доставляют беду им.
По данным Международного союза охраны природы, именно панголины больше всего среди млекопитающих страдают от контрабандистов,
– говорится в сообщении.
Ведь в течение 2000 – 2019 годов в мире нелегально продали более 895 000 пагнолинов. Животные оказались на грани вымирания.
Как можно спасти животных
Активист из Вьетнама Тай Ван Нгуен решил спасать панголинов и бороться с нелегальной охотой на них еще несколько лет назад. Он создал:
- организацию "Спасти дикую природу Вьетнама" и сохранил жизнь 1500 панголинов;
- а также реабилитационный центр, в котором "выходили" и выпустили на волю почти 500 животных.
Это особые животные. Они не кусаются. Но проблема в том, что мы, люди, вредим им,
– рассказал активист.
Поэтому Ван Нгуен создал отряд, который борется с браконьерами – они уничтожают нелегальные лагеря и капканы.
Активист говорит – животные существуют для баланса экосистемы, и если они исчезнут, то это изменит всю планету.
Панголины исчезают из-за деятельности человека / Фото ТАСС
Кто такие панголины
- Это единственные млекопитающие в мире, покрытые защитным панцирем.
- Панцирь панголинов состоит из кератина – белка, составляющего основу человеческой ногтевой пластины.
- Панголины имеют длинный язык, которым слизывают муравьев и термитов.
- Взрослые особи могут вытянуть язык до 25 сантиметров в длину, а его средняя толщина – ориентировочно 5 миллиметров.
- Живут в норах или дуплах деревьев.
- В спокойном состоянии двигаются медленно и осторожно.
- Едят муравьев и термитов, изредка – насекомых и личинок.
- В третью субботу февраля отмечают Всемирный день панголина.
Источник: ВВС, Википедия
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