Животные впадают в спячку совсем не потому, что слишком ленивы. В периоды, когда на улице царит суровая погода, а еды катастрофически не хватает, звери засыпают, чтобы сохранить энергию. Фактически, спячка является необходимым условием выживания.
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Второе название зимней спячки – режим гибернации. В таком режиме у животных замедляется обмен веществ, снижается количество сокращений сердца, ослабевает дыхание и снижается температура тела.
Именно снижение метаболизма позволяет пережить зимнюю спячку и не умереть от голода.
В теплую зиму некоторые медведи могут не уснуть / Фото Unsplash
Есть 2 типа организмов
Существуют эктотермы – хладнокровные животные и эндотермы – теплокровные животные. Они переносят спячку по-разному.
Температура тела эктотермов зависит от температуры наружной среды. К ним относятся рыбы, земноводные и рептилии. Низкая температура приводит к тому, что эти животные становятся вялыми и неактивными.
Холоднокровные животные не могут активно двигаться, когда на улице слишком холодно / Фото Unsplash
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Эндотермы могут создавать внутреннее тепло и таким образом регулируют температуру своего тела. Теплокровным животным нужно много "топлива" в виде еды, чтобы выжить зимой. Именно поэтому некоторые из них и впадают в спячку, накопив перед тем достаточно веса.
Вялотекущий метаболизм позволяет животным долго выживать на собственном жире. Они производят достаточно тепла, чтобы не замерзнуть в период гибернации.