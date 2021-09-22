Прю Барбер отметила, что у нее ужасное зрение, поэтому сначала она подумала, что на дороге лежит пластиковый пакет. Однако, когда подошла ближе, то поняла, что это щенок. Вокруг ездили грузовики, машины и мотоциклы, которые избегали его, однако никто не останавливался.

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Женщине с трудом удалось посадить щенка на скутер и отвезти к себе домой. Там он был таким испуганным, что неделю не выходил из прачечной, потому что совсем не доверял людям. Впоследствии щенок, которого назвали Мерфи, начал покидать свое "укрытие" и даже позволил себя погладить.

Для Мерфи доверие было главной проблемой. Он очень боялся людей. Но уже через неделю начал прижиматься ко мне, когда я сидела на диване. Сейчас, когда он видит человека, ему нужно около 5 минут, чтобы изучить его, а потом просто подходит, виляет хвостом, плюхается на колени и смотрит в глаза,

– вспомнила Прю.



Мерфи / Фото Prue Barber

Также Мерфи дали еще одно особое прозвище - "Бешеный пес Мерфи". "В определенное время дня он будет бегать, как сумасшедший, и заполнять собой все пространство. Он даже заставляет старших собак играть в "погоню". Кроме того, может подойти к собакам, которые не хотят с ними ничего делать, и облизать им рот. Тогда даже они поддаются его милости", — отметила Прю.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Прю отметила, что самое главное в работе с такими собаками, это терпение и время. Рано или поздно даже самый недоверчивый и испуганный пес меняется, когда понимает, что его любят и о нем заботятся.

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"Сейчас Мерфи – это чистое счастье. Он настоящий артист и бешено хороший пес. Я хочу, чтобы люди знали, что любой может спасти животное. Все, что для этого нужно, немного сочувствия, доброты и терпения. Спасенные собаки всегда очень благодарны за второй шанс, который им дали", — добавила Прю Барбер.