Не беременный, сидит на диете: толстый кот стал звездой больницы для животных – курьезные фото

Этот кот настолько полненький, что люди жалеют его и думают, что он беременный. А кое-кто даже хочет забрать себе животное.

Этого красавчика зовут Толстый Фред. Он проводит свои дни, бродя по коридорам клиники для животных Furry Friends в Луизиане, США.

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Толстый Фред вводит людей в заблуждение



Фред любит встречать посетителей больницы / Фото Furry Friends Animal Hospital

Котика усыновила ветеринар Марсия Ридель. Она забрала его из местного приюта. Тогда он весил рекордных 13 килограммов.

Очень скоро Марсия выяснила, что котику нравится жить в клинике и встречать всех посетителей. Дома он не получал такого количества внимания.



Кот любит смотреть в окно / Фото Furry Friends Animal Hospital

Толстый Фред считает, что люди предназначены для того, чтобы давать ему поесть, – рассказывает владелица.

Однако 90% посетителей убеждены, что это кошечка и что она беременна. Но это просто жир.



Кот весил более 13 килограммов / Фото Furry Friends Animal Hospital

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковывкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Ситуация осложняется тем, что Толстый Фред любит сидеть у окна и смотреть на улицу. Его круглая фигура вызывает беспокойство у прохожих.

Владелица повесила объявление на окно

Чтобы исправить ситуацию, Марсия решила повесить на окно объявление.



Фото Furry Friends Animal Hospital

Надпись на объявлении:

Это Толстый Фред.

Это мальчик.

Он не беременный.

Он весит 28 фунтов (около 13 килограммов).

Да, он на диете.

Нет, она не очень хорошо работает.

Толстый Фред любит людей.

Вы можете зайти и погладить его.

Он сидит на руках детей и любит, кого его чешут возле бедер.

Толстого Фреда нельзя усыновить, но у нас есть его меньшие копии.

Если бы Толстый Фред мог прочитать табличку, вероятно, он написал бы, что он не на диете, – шутит его владелица.



Толстый Фред сидит на диете / Фото Furry Friends Animal Hospital

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Впрочем, котик действительно худеет. Во время последнего взвешивания он весил 25 фунтов – около 11 килограммов. Это все еще много, но в целом котик здоров.



Благодаря усилиям владелицы Толстый Фред немного похудел / Фото Furry Friends Animal Hospital