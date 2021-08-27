Не беременный, сидит на диете: толстый кот стал звездой больницы для животных – курьезные фото

27 августа 2021 , 08:40
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Источник:

The DoDo

Этот кот настолько полненький, что люди жалеют его и думают, что он беременный. А кое-кто даже хочет забрать себе животное.

Этого красавчика зовут Толстый Фред. Он проводит свои дни, бродя по коридорам клиники для животных Furry Friends в Луизиане, США.

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Толстый Фред вводит людей в заблуждение


Фред любит встречать посетителей больницы / Фото Furry Friends Animal Hospital

Котика усыновила ветеринар Марсия Ридель. Она забрала его из местного приюта. Тогда он весил рекордных 13 килограммов.

Очень скоро Марсия выяснила, что котику нравится жить в клинике и встречать всех посетителей. Дома он не получал такого количества внимания.


Кот любит смотреть в окно / Фото Furry Friends Animal Hospital

Толстый Фред считает, что люди предназначены для того, чтобы давать ему поесть, – рассказывает владелица.

Однако 90% посетителей убеждены, что это кошечка и что она беременна. Но это просто жир.


Кот весил более 13 килограммов / Фото Furry Friends Animal Hospital

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.

Ситуация осложняется тем, что Толстый Фред любит сидеть у окна и смотреть на улицу. Его круглая фигура вызывает беспокойство у прохожих.

Владелица повесила объявление на окно

Чтобы исправить ситуацию, Марсия решила повесить на окно объявление.


Фото Furry Friends Animal Hospital

Надпись на объявлении:

  • Это Толстый Фред.
  • Это мальчик.
  • Он не беременный.
  • Он весит 28 фунтов (около 13 килограммов).
  • Да, он на диете.
  • Нет, она не очень хорошо работает.
  • Толстый Фред любит людей.
  • Вы можете зайти и погладить его.
  • Он сидит на руках детей и любит, кого его чешут возле бедер.
  • Толстого Фреда нельзя усыновить, но у нас есть его меньшие копии.

Если бы Толстый Фред мог прочитать табличку, вероятно, он написал бы, что он не на диете, – шутит его владелица.


Толстый Фред сидит на диете / Фото Furry Friends Animal Hospital

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Впрочем, котик действительно худеет. Во время последнего взвешивания он весил 25 фунтов – около 11 килограммов. Это все еще много, но в целом котик здоров.


Благодаря усилиям владелицы Толстый Фред немного похудел / Фото Furry Friends Animal Hospital

Автор: Аліна Рудченко