Цього красунчика звуть Товстий Фред. Він проводить свої дні, блукаючи коридорами клініки для тварин Furry Friends в Луїзіані, США.

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Товстий Фред вводить людей в оману



Фред полюбляє зустрічати відвідувачів лікарні / Фото Furry Friends Animal Hospital

Котика всиновила ветеринарка Марсія Рідель. Вона забрала його з місцевого притулку. Тоді він важив рекордних 13 кілограмів.

Дуже скоро Марсія з'ясувала, що котику подобається жити в клініці та зустрічати усіх відвідувачів. Вдома він не отримував такої кількості уваги.



Кіт полюбляє дивитися у вікно / Фото Furry Friends Animal Hospital

Товстий Фред вважає, що люди призначені для того, щоб давати йому їсти, – розповідає власниця.

Однак 90% відвідувачів переконані, що це киця і що вона вагітна. Але це просто жир.



Кіт важив понад 13 кілограмів / Фото Furry Friends Animal Hospital

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Ситуація ускладнюється тим, що Товстий Фред любить сидіти біля вікна та дивитися на вулицю. Його кругла фігура викликає занепокоєння в перехожих.

Власниця почепила оголошення на вікно

Щоб виправити ситуацію, Марсія вирішила повісити на вікно оголошення.



Фото Furry Friends Animal Hospital

Напис на оголошенні:

Це Товстий Фред.

Це хлопчик.

Він не вагітний.

Він важить 28 фунтів (близько 13 кілограмів).

Так, він на дієті.

Ні, вона не дуже добре працює.

Товстий Фред любить людей.

Ви можете зайти та погладити його.

Він сидить на руках дітей і полюбляє, кого його чухають біля стегон.

Товстого Фреда не можна всиновити, але в нас є його менші копії.

Якби товстий Фред міг прочитати табличку, ймовірно, він написав би, що він не на дієті, – жартує його власниця.



Товстий Фред сидить на дієті / Фото Furry Friends Animal Hospital

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Втім, котик і справді худне. Під час останнього зважування він важив 25 фунтів – близько 11 кілограмів. Це все ще багато, але загалом котик здоровий.



Завдяки зусиллям власниці Товстий Фред трохи схуд / Фото Furry Friends Animal Hospital