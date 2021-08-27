Цього красунчика звуть Товстий Фред. Він проводить свої дні, блукаючи коридорами клініки для тварин Furry Friends в Луїзіані, США.
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Товстий Фред вводить людей в оману
Фред полюбляє зустрічати відвідувачів лікарні / Фото Furry Friends Animal Hospital
Котика всиновила ветеринарка Марсія Рідель. Вона забрала його з місцевого притулку. Тоді він важив рекордних 13 кілограмів.
Дуже скоро Марсія з'ясувала, що котику подобається жити в клініці та зустрічати усіх відвідувачів. Вдома він не отримував такої кількості уваги.
Кіт полюбляє дивитися у вікно / Фото Furry Friends Animal Hospital
Товстий Фред вважає, що люди призначені для того, щоб давати йому їсти, – розповідає власниця.
Однак 90% відвідувачів переконані, що це киця і що вона вагітна. Але це просто жир.
Кіт важив понад 13 кілограмів / Фото Furry Friends Animal Hospital
Ситуація ускладнюється тим, що Товстий Фред любить сидіти біля вікна та дивитися на вулицю. Його кругла фігура викликає занепокоєння в перехожих.
Власниця почепила оголошення на вікно
Щоб виправити ситуацію, Марсія вирішила повісити на вікно оголошення.
Фото Furry Friends Animal Hospital
Напис на оголошенні:
- Це Товстий Фред.
- Це хлопчик.
- Він не вагітний.
- Він важить 28 фунтів (близько 13 кілограмів).
- Так, він на дієті.
- Ні, вона не дуже добре працює.
- Товстий Фред любить людей.
- Ви можете зайти та погладити його.
- Він сидить на руках дітей і полюбляє, кого його чухають біля стегон.
- Товстого Фреда не можна всиновити, але в нас є його менші копії.
Якби товстий Фред міг прочитати табличку, ймовірно, він написав би, що він не на дієті, – жартує його власниця.
Товстий Фред сидить на дієті / Фото Furry Friends Animal Hospital
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Втім, котик і справді худне. Під час останнього зважування він важив 25 фунтів – близько 11 кілограмів. Це все ще багато, але загалом котик здоровий.
Завдяки зусиллям власниці Товстий Фред трохи схуд / Фото Furry Friends Animal Hospital