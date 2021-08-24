Хвостаті хулігани: 10 улюбленців, яким усе сходить з лап – курйозні фото

Якщо ви хочете завести кошеня або цуценя, забудьте про новий ремонт чи красиві кімнатні рослини на певний час. Втім, ви зможете отримати набагато більше: любов та хороший настрій від свого улюбленця.

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