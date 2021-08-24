Хвостаті хулігани: 10 улюбленців, яким усе сходить з лап – курйозні фото

Якщо ви хочете завести кошеня або цуценя, забудьте про новий ремонт чи красиві кімнатні рослини на певний час. Втім, ви зможете отримати набагато більше: любов та хороший настрій від свого улюбленця.
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Цей кіт о 6 ранку почепив собі на шию провід і бігає так
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Збирати пазл в домі, де є кіт – марно
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Хороші були штори
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Ці песики не надто полюбляють один одного
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Кіт виганяє свого власника зі стільця саме тоді, коли той заробляє йому на корм
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З'ясувалося, що цей собака риє нори… в подушках
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Господарю, ти тільки не сварися
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Цей медичний конус не надто надійний
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Ось як роблять аромачай
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Пес грає у хованки
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