Одного разу хазяйка Рут зняла бурхливу реакцію свого собаки і запостила у тікток. За декілька днів відео опинилося у рекомендаціях тіктоку і набрало майже 25 тисяч лайків.

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Собачка, яка тішиться ласощам і танцює

Як зазначено у профілі господарки песика, Рут – це італійський хорт. Ця дівчинка дуже емоційна і виробляє десятки гримас. Найвірусніше з нею наразі – ритуальний танець радості після отримання смаколика.

Дівчина підносить до песика ласощі у вигляді кісточки і дає понюхати. Тоді Рут починає енергійно труситися, піднімати лапи вгору і щодуху танцювати.

Авторка лаконічно підписала його "Лапки вгору", проте користувачі вже вигадали десяток інших назв.

Ритуальний танець зацінили користувачі, які вивели відео у рекомендації. У відео з Рут вже понад 200 тисяч переглядів. Користувачі, побачивши цей танець, почали порівнювати її з собою, тектоніком та іншими тваринками.

"У тварин найщиріші реакції, цього не награти";

"Це я при вигляді пива";

"Це я вперше тоді, як клуби відкрили після карантину";

"Та це ж танець тектонік, пам'ятаєте?" ;

"Наймиліша мавпочка".

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