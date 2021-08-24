Хвостатые хулиганы: 10 любимцев, которым все сходит с лап - курьезные фото

Если вы хотите завести котенка или щенка, забудьте про новый ремонт или красивые комнатные растения на определенное время. Впрочем, вы сможете получить гораздо больше: любовь и хорошее настроение от своего любимца.
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Этот кот в 6 утра повесил себе на шею провод и бегает так
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Собирать пазл в доме, где есть кошка – бесполезно
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Хорошие были шторы
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Эти собачки не слишком любят друг друга
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Кот выгоняет своего владельца со стула именно тогда, когда тот зарабатывает ему на корм
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Выяснилось, что эта собака роет норы... в подушках
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Этот медицинский конус не слишком надежный
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Вот как делают аромачай
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Пес играет в прятки
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