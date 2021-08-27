Этого красавчика зовут Толстый Фред. Он проводит свои дни, бродя по коридорам клиники для животных Furry Friends в Луизиане, США.

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Толстый Фред вводит людей в заблуждение

Фред любит встречать посетителей больницы
Фред любит встречать посетителей больницы / Фото Furry Friends Animal Hospital

Котика усыновила ветеринар Марсия Ридель. Она забрала его из местного приюта. Тогда он весил рекордных 13 килограммов.

Очень скоро Марсия выяснила, что котику нравится жить в клинике и встречать всех посетителей. Дома он не получал такого количества внимания.

Кот любит смотреть в окно
Кот любит смотреть в окно / Фото Furry Friends Animal Hospital

Толстый Фред считает, что люди предназначены для того, чтобы давать ему поесть, – рассказывает владелица.

Однако 90% посетителей убеждены, что это кошечка и что она беременна. Но это просто жир.

Кот весил более 13 килограммов
Кот весил более 13 килограммов / Фото Furry Friends Animal Hospital

Ситуация осложняется тем, что Толстый Фред любит сидеть у окна и смотреть на улицу. Его круглая фигура вызывает беспокойство у прохожих.

Владелица повесила объявление на окно

Чтобы исправить ситуацию, Марсия решила повесить на окно объявление.


Фото Furry Friends Animal Hospital

Надпись на объявлении:

  • Это Толстый Фред.
  • Это мальчик.
  • Он не беременный.
  • Он весит 28 фунтов (около 13 килограммов).
  • Да, он на диете.
  • Нет, она не очень хорошо работает.
  • Толстый Фред любит людей.
  • Вы можете зайти и погладить его.
  • Он сидит на руках детей и любит, кого его чешут возле бедер.
  • Толстого Фреда нельзя усыновить, но у нас есть его меньшие копии.

Если бы Толстый Фред мог прочитать табличку, вероятно, он написал бы, что он не на диете, – шутит его владелица.

Толстый Фред сидит на диете
Толстый Фред сидит на диете / Фото Furry Friends Animal Hospital

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Впрочем, котик действительно худеет. Во время последнего взвешивания он весил 25 фунтов – около 11 килограммов. Это все еще много, но в целом котик здоров.

Благодаря усилиям владелицы Толстый Фред немного похудел
Благодаря усилиям владелицы Толстый Фред немного похудел / Фото Furry Friends Animal Hospital