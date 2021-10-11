Нашли в аэропорту: собака незаметно спряталась в чемодан, чтобы улететь на отдых

Пара из Техаса собралась лететь в долгожданный отпуск. Но их собака породы чихуахуа чуть не испортила все планы.

Уже в аэропорту, во время регистрации на рейс, Джаред и Кристи Оуэнс заметили, что один из них чемоданов тяжелее запланированного на 5 фунтов (около 2 килограммов). Когда они открыли чемодан, оттуда спокойно вышел чихуахуа по кличке Ики.

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Зарылся в вещи

Владельцы и раньше замечали, что собака любит закапываться в одежду. Но они совсем не ожидали увидеть Ики среди вещей в чемодане, у стойки регистрации на рейс Southwest Airlines.



На взвешивании оказалось, что один из чемоданов тяжелее запланированного / Фото Jared Owens

О песике позаботилась работница аэропорта

Паре очень повезло и они смогли попасть на отдых. Одна из работниц аэропорта по кличке Кэти забрала собаку и согласилась позаботиться о ней, пока владельцы будут в отпуске.

Джаред Оуэнс признается, что боялся обвинений: в аэропорту могли подумать, что они хотят тайно переправить собаку в Лас-Вегас. Однако там с пониманием отнеслись к ситуации и сделали все возможное, чтобы владельцы собаки смогли улететь своим рейсом.



Удивленные владельцы достали из чемодана свою собаку / Фото Jared Owens

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайтев состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

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Оуэнсы и их пес Ики / Фото Jared Owens

Почему чихуахуа оказался в чемодане