Намордник для собак: что говорит закон и в каких ситуациях без него не обойтись

По закону в Украине выгуливать собаку в общественных местах нужно на поводке и с намордником. Этот аксессуар создан не только для безопасности посторонних людей, но и для удобства самой собаки.

Хотя далеко не все собаководы одевают намордник, иногда без него не обойтись. Рассказываем о том, какая ответственность за выгул собак без намордника и каковы его неочевидные преимущества.

Узнайте Как познакомить собаку с другими любимцами: полезные советы

Как правильно выгуливать собаку: что говорит закон

В Украине наличие намордника на собаке – одно из условий законного выгула. За нарушение этого правила украинцы могут нести ответственность.

В соответствии со статьей 22 закона №3447-IV человек, который выгуливает собаку вне места его постоянного содержания,с идентификационными метками.

Ответственность за нарушение закона, упомянутого выше, предусматривает часть 1 статьи 154 админкодекса. Так, за выгул собак без поводка и намордника или в отведенных для этого местах можно получить штраф от 17 гривен до 51 гривны.



Выгуливать собак в общественных местах нужно с поводком и намордником / Фото с Unsplash

Владельцам собак нужно помнить, что их любимцы не должны создавать неудобства или нести угрозу людям вокруг. Об общих правилах выгула собак мы писали в этом материале.

Преимущества выгула собаки в наморднике

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Кроме чистой совести за соблюдение законов, намордник на собаке дает еще несколько преимуществ. Даже если собака вообще не агрессивна, намордник может понадобиться при определенных обстоятельствах.

Намордник для пугливых или травмированных собак

Если собака боится людей, сильных звуков, она может броситься, рычать или пытаться укусить хозяина или прохожих. Для такой собаки лучше купить намордник и использовать его, пока поведение любимца не будет откорректировано.

сами по себе намордники не меняют реакции и отношения собаки к окружающей среде. Они есть временным устройством для определенных ситуаций, когда собаку обучают правильному поведению.

Травмированные собаки также могут прибегнуть к нападению, особенно если их лечение продолжается. Вспомните себя, когда у вас что-то болит: все раздражители становятся ярче, а при отсутствии облегчения трудно держать себя в руках.

К теме Как дать собаке таблетку: добровольный и принудительный способы

Намордники могут быть сигналом для людей не вмешиваться в пространство собаки

Когда люди видят милую собаку на публике, у них может возникнуть соблазн погладить ее. Однако пугливые собаки могут расценивать это как угрозу и реагировать укусом. Если у собаки бывали случаи внезапной агрессии, намордник может помочь другим людям держать дистанцию.

Большинство людей, которое видит собаку в наморднике, считают, что она опасна. Это может предотвратить неприятные ситуации.



Сам по себе намордник не откорректирует поведения собаки / Фото с Pixabay

Намордники при новой для собаки обстановке

Когда собака переживает что-то впервые, трудно предсказать, как она отреагирует. Новые места, путешествия, компании людей – смесь новых запахов может испугать любимца.

Можно перестраховаться и надеть намордник. Впрочем, самого пластика на морде недостаточно, чтобы помочь им адаптироваться. Важно постепенно адаптировать собаку – давать лакомство, ласкать ее.

Намордники при процедурах ухода

Для некоторых собак процедуры по уходу могут быть стрессовыми. Купание или обрезка ногтей может вызвать страшные реакции, особенно если это делает грумер, которого собака не знает.

Намордник на собаке может помочь защитить хозяина или грумера, пока собака привыкнет к процессу ухода.

Важно Тянет поводок, прыгает выше головы и портит одежду: как приучить собаку к дисциплине

Намордники vs уличный мусор

Некоторые собаки склонны есть все, что находят на земле, рискуя отравиться чем-то токсичным. Если у собаки есть склонность к такому поведению, намордник может помешать есть мусор.

Однако ключевой момент, который следует помнить: намордник препятствует собаке собирать мусор, но это не учит его остановиться.



Намордник не будет давать собаке подбирать мусор / Фото с Unsplash

Еще раз о наморднике

Намордник может быть важным инструментом, который поможет сохранить собак в безопасности. Это особенно важно в ситуациях, когда собака может быть испуганной, раздраженной, разочарованной. Намордник не сделает собаку хуже или лучше, но защитит общественность.

Важно помнить: намордники на самом деле не меняют реакции и поведение собаки. Чтобы внести реальные изменения, обязательно нужно привлечь профессионального тренера.