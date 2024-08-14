Это открытие было сделано группой палеонтологов под руководством доктора Матье Буавиля из Университета Цукубы (Япония). Во время раскопок им удалось обнаружить окаменелости вымершего рода Ontocetus – останки были найдены в отложениях плейстоцена в Северной Атлантике.

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Еще один вид не пережил эпоху замерзания Земли

Исследователи обнаружили окаменелости, которые напоминают ранее найденные образцы в Норвиче, Великобритания, и Антверпене, Бельгия. Сначала их классифицировали как представителей вида Ontocetus emmonsi, но тщательный анализ нижних челюстей выявил уникальную комбинацию признаков. Эта находка побудила ученых пересмотреть классификацию, предположив, что окаменелости могут представлять совсем другой вид моржа.

Новый вид животных получил название Ontocetus posti и демонстрирует интересный случай конвергентной эволюции. Авторы исследования изучили челюсть древнего млекопитающего и обнаружили несколько особенностей:

четыре посткликовых зуба;

больший нижний клык;

сросшийся и короткий нижнечелюстной симфиз.

Эти особенности указывают на то, что млекопитающие были хорошо приспособлены к всасывающему питанию. То есть, их способ питания был похож на питание современного родственника – моржа,

– говорят палеонтологи.

Недавние исследования указывают на то, что род Ontocetus, возможно, возник в северной части Тихого океана, а затем мигрировал в Атлантический океан в течение миоценового периода. Ученые предполагают, что эта значительная миграция произошла через Центральноамериканский морской путь, важнейший океанический проход до закрытия Панамского перешейка.

Что произошло?

В конце плиоцена на Земле произошло значительное геологическое событие – резкое похолодание, которое глубоко повлияло на морские экосистемы. Многие морские млекопитающие пытались приспособиться к новым суровым условиям, что привело к массовому вымиранию многих видов.

Исследования показывают, что вид Ontocetus posti окончательно вымер в эпоху плейстоцена. Это вымирание проложило путь для появления более приспособленных к холоду видов, в частности моржа обыкновенного (Odobenus rosmarus), который со временем стал доминировать в океанах. Ученые продолжают изучать эти изменения в морском биоразнообразии, пытаясь понять долгосрочные последствия изменения климата для морской жизни.