Це відкриття було зроблено групою палеонтологів під керівництвом доктора Матьє Буавіля з Університету Цукуби (Японія). Під час розкопок їм вдалося виявити скам'янілості вимерлого роду Ontocetus – рештки були знайдені у відкладеннях плейстоцену в Північній Атлантиці.

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Ще один вид не пережив епоху замерзання Землі

Дослідники виявили скам'янілості, які нагадують раніше знайдені зразки в Норвічі, Велика Британія, та Антверпені, Бельгія. Спочатку їх класифікували як представників виду Ontocetus emmonsi, але ретельний аналіз нижніх щелеп виявив унікальну комбінацію ознак. Ця знахідка спонукала вчених переглянути класифікацію, припустивши, що скам'янілості можуть представляти зовсім інший вид моржа.

Новий вид тварин дістав назву Ontocetus posti та демонструє цікавий випадок конвергентної еволюції. Автори дослідження вивчили щелепу стародавнього ссавця і виявили кілька особливостей:

чотири посткликові зуби;

більше нижнє ікло;

зрощений і короткий нижньощелепний симфіз.

Ці особливості вказують на те, що ссавці були добре пристосовані до всмоктувального харчування. Тобто, їхній спосіб харчування був схожий на харчування сучасного родича – моржа,

– кажуть палеонтологи.

Нещодавні дослідження вказують на те, що рід Ontocetus, можливо, виник у північній частині Тихого океану, а потім мігрував до Атлантичного океану протягом міоценового періоду. Вчені припускають, що ця значна міграція відбулася через Центральноамериканський морський шлях, найважливіший океанічний прохід до закриття Панамського перешийка.

Що сталося?

Наприкінці пліоцену на Землі відбулася значна геологічна подія – різке похолодання, яке глибоко вплинуло на морські екосистеми. Багато морських ссавців намагалися пристосуватися до нових суворих умов, що призвело до масового вимирання багатьох видів.

Дослідження показують, що вид Ontocetus posti остаточно вимер в епоху плейстоцену. Це вимирання проклало шлях для появи більш пристосованих до холоду видів, зокрема моржа звичайного (Odobenus rosmarus), який з часом став домінувати в океанах. Вчені продовжують вивчати ці зміни в морському біорізноманітті, намагаючись зрозуміти довгострокові наслідки зміни клімату для морського життя.