В Италии выловили одну из крупнейших в мире черепах
По словам журналистов, мертвую черепаху нашло подразделение Финансовой полиции. Ее тело видели плавающим в воде в течение нескольких дней.
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Водолазы финансовой полиции провели спасательную операцию по извлечению тела морской черепахи, которую впоследствии отбуксировали в порт Виареджо. По прибытии в порт с помощью крана черепаху подняли и перенесли в фургон, принадлежавший операторам WWF. Команда WWF быстро прибыла в порт после того, как ее известили из Центра первой помощи "Ронка" в Марина-ди-Масса.
В Финансовой полиции назвали находку "печальным открытием", которое вызвано деятельностью человека.
Вялое тело величественной черепахи теперь будет передано в Экспериментальный зоопрофилактический институт Пизы,
– отметили правоохранители.
Эксперты проведут анализы, чтобы установить точную причину смерти животного.
Тело кожистой черепахи / Фото Etruria news
Что известно о кожистых черепахах?
Кожистые черепахи, крупнейшие из современных видов черепах, известны своей разнообразной диетой, которая включает медуз, гребешков, ракообразных, головоногих моллюсков, трепангов и молодь рыбы.
Эти удивительные существа обитают во всех тропических морях, а иногда встречаются в умеренных и северных водах, демонстрируя свою приспособленность к различным морским средам.