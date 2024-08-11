Важную окаменелость обнаружил охотник за окаменелостями и сафари-гид Стив Эдвардс на севере Зимбабве. Образец принадлежит рыбе, которая существовала во времена динозавров.

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Ученые открыли новый вид удивительных рыб

Благодаря революционной находке палеонтологи идентифицировали новый вид по ископаемым останкам, ранее неизвестный науке. Этот вид, назван Ferganoceratodus edwardsi, характеризуется как двудышный и, как считают, существовал примерно 420 миллионов лет назад. Примечательно, что представители этой древней группы все еще присутствуют на Земле сегодня, предлагая увлекательный взгляд на эволюционную историю планеты.

Двудышные рыбы демонстрируют удивительную дыхательную адаптацию, переходя от плавательного пузыря в ювенильной стадии к специализированным легким по мере взросления. Такое эволюционное развитие позволяет этим существам эффективно дышать вне водной среды, подчеркивая их отличительные биологические особенности.

Этот навык весьма пригодился рыбам, когда они выползли на сушу и в конечном итоге эволюционировали в четвероногих животных, которые охватывают всех позвоночных, выше рыб. Это делает Ferganoceratodus edwardsi источником множества секретов того, как жизнь переместилась из воды на сушу и развилась здесь,

– отмечают исследователи.

Новые исследования освещают удивительную дыхательную систему двудышных, которая позволяет им выдерживать высокие температуры, углубляясь в норы и окутывая себя слизистым коконом. Во время этого периода покоя эти существа могут эффективно оставлять пространство для дыхания и, как было замечено, выживать без еды и воды до 4 лет.