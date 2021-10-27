Исследование проводили в течение 12 лет учёные Туринского университета. В общей сложности изучили 20 групп лемуров индри по 39 особей в каждой.

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Поющие лемуры

Исследователи провели анализ интервалов нот, которые выдают животные, и пришли к выводу, что у лемуров есть ритмичные универсалы. Они формируют определенные тенденции в пении. При этом самцы и самки пели в одинаковых ритмах, но в разном темпе.

Пение лемуров индри: смотрите на видео

Анализ также показал, что лемуры поют либо в ритме 1:1 (как метроном), либо в ритме 1:2 – когда промежуток между одной нотой в 2 раза больше предыдущего. Те же ритмы встречаются и в человеческой музыке, при этом во многом именно категориальные ритмы отличают музыку от других звуков.



Самцы и самки поют в разных ритмах / Фото с curious-world

В исследовании говорится, что, как и у певчих птиц, ритмические категории индри могут способствовать координации песни, обработке и потенциальному обучению. Это впервые представитель млекопитающих стал столь близким к пению человека. Сейчас ближе только птицы.

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Что известно о лемурах индры

Источник: Википедия

Индри являются самыми большими лемурами современности и обитают на северо-востоке Мадагаскара.

Протяженностью они достигают от 64 до 90 сантиметров. Хвост, в отличие от всех других лемуров, очень короткий и имеет длину от 4 до 5 сантиметров. Масса индри составляет от 6,5 до 9,5 килограммов.

Голова, уши и спина у всех индри обычно черная. Уши большие и мохнатые, мордашка почти без волос.



Индры живут в основном на деревьях / Фото с curious-world

Индри, как и все лемуры, живут на Мадагаскаре. Они обитают на деревьях и спускаются на землю лишь изредка.

Типичным для индри является громкое пение в утренние часы, с помощью которого они заявляют о своих правах на территорию.

Индри употребляют преимущественно листья, несколько меньше употребляют фрукты и лепестки.