Дослідження проводили протягом 12 років вчені Туринського університету. Загалом вивчено 20 груп лемурів індрі по 39 особин у кожній.

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Лемури, які співають

Дослідники провели аналіз інтервалів нот, які видають тварини, і дійшли висновку, що у лемурів є ритмічні універсали. Вони формують певні тенденції у співі. При цьому самці та самки співали в однакових ритмах, але в різному темпі.

Спів лемурів індрі: дивіться на відео

Аналіз також показав, що лемури співають або в ритмі 1:1 (як метроном), або в ритмі 1:2 – коли проміжок між однією нотою в 2 рази більший за попередній. Ті самі ритми зустрічаються і в людській музиці, при цьому багато в чому саме категоріальні ритми відрізняють музику від інших звуків.



Самці і самки співають у різних ритмах / Фото з curious-world

У дослідженні говориться, що як і у співочих птахів ритмічні категорії індрі можуть сприяти координації пісні, обробці та потенційному навчанню. Це вперше представник ссавців став настільки близьким до співу людини. Наразі ближчими є лише птахи.

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Що відомо про лемурів індрі

Джерело: Вікіпедія

Індрі є найбільшими лемурами сучасності і мешкають на північному сході Мадагаскару.

Завдовжки вони досягають від 64 до 90 сантиметрів. Хвіст, на відміну від усіх інших лемурів, дуже короткий і має завдовжки від 4 до 5 сантиметрів. Маса індрі становить від 6,5 до 9,5 кілограмів.

Голова, вуха і спина у всіх індрі зазвичай чорна. Вуха великі й волохаті, мордочка майже без волосся.



Індрі мешкають здебільшого на деревах / Фото з curious-world

Індрі, як і всі лемури, мешкають на Мадагаскарі. Вони мешкають на деревах і спускаються на землю лише зрідка.

Типовим для індрі є гучний спів в ранкові години, з допомогою якого вони заявляють про свої права на територію.

Індрі споживають переважно листя, дещо менше вживають фрукти та пелюстки.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.