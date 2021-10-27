Дослідження проводили протягом 12 років вчені Туринського університету. Загалом вивчено 20 груп лемурів індрі по 39 особин у кожній.
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Лемури, які співають
Дослідники провели аналіз інтервалів нот, які видають тварини, і дійшли висновку, що у лемурів є ритмічні універсали. Вони формують певні тенденції у співі. При цьому самці та самки співали в однакових ритмах, але в різному темпі.
Спів лемурів індрі: дивіться на відео
Аналіз також показав, що лемури співають або в ритмі 1:1 (як метроном), або в ритмі 1:2 – коли проміжок між однією нотою в 2 рази більший за попередній. Ті самі ритми зустрічаються і в людській музиці, при цьому багато в чому саме категоріальні ритми відрізняють музику від інших звуків.
Самці і самки співають у різних ритмах / Фото з curious-world
У дослідженні говориться, що як і у співочих птахів ритмічні категорії індрі можуть сприяти координації пісні, обробці та потенційному навчанню. Це вперше представник ссавців став настільки близьким до співу людини. Наразі ближчими є лише птахи.
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Що відомо про лемурів індрі
Джерело: Вікіпедія
- Індрі є найбільшими лемурами сучасності і мешкають на північному сході Мадагаскару.
- Завдовжки вони досягають від 64 до 90 сантиметрів. Хвіст, на відміну від усіх інших лемурів, дуже короткий і має завдовжки від 4 до 5 сантиметрів. Маса індрі становить від 6,5 до 9,5 кілограмів.
- Голова, вуха і спина у всіх індрі зазвичай чорна. Вуха великі й волохаті, мордочка майже без волосся.
Індрі мешкають здебільшого на деревах / Фото з curious-world
- Індрі, як і всі лемури, мешкають на Мадагаскарі. Вони мешкають на деревах і спускаються на землю лише зрідка.
- Типовим для індрі є гучний спів в ранкові години, з допомогою якого вони заявляють про свої права на територію.
- Індрі споживають переважно листя, дещо менше вживають фрукти та пелюстки.