Наглый фазан решил полакомиться кормом с кошачьей миски: эпичное видео
Источник:ютуб Caroline Freegard
Фазан решил попробовать что-то новенькое и пристроился к миске кошачьего корма. Смущенный кот не имел другого выхода, как угостить птицу.
Этот забавный момент попал на видео, которое стало "вирусной классикой". У него более 4 миллионов просмотров.
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Фазан поел кошачьего корма
На кадрах видно, как котик ест с миски сухой корм. В этот момент к нему с осторожностью и любопытством подходит яркий фазан. Он шаг за шагом идет в направлении вкусностей, пока кот ничего не подозревает и вдохновенно уплетает свою порцию.
Когда кот заметил птицу и понял ее намерения, то просто решил дать доступ к миске. Когда фазан стал клевать корм, кот просто отстранился и удивленно наблюдал за гостем.
Как фазан ел кошачий корм: смотрите видео
Впоследствии кот вообще отошел от миски на безопасное расстояние.Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.
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Что известно о фазане
Источник: Википедия
- Это птица подсемейства фазаньих ряда курообразных. В природе ранее встречалась в Азии, позже вид был распространен в других частях мира.
- Фазан обыкновенный – очень осторожная и робкая птица. При первой возможности пытается убежать.
- Эти птицы ловкие и хорошо бегают и прыгают. Их считают одними из лучших прыгунов из курообразных.
- Впрочем, фазан не очень хорошо летает. Может пролететь 70 – 150 метров, но быстро истощается.
- Спят они на деревьях или в густой растительности на земле.
Фазан – пугливая птица, которая плохо летает / Фото с seeds.org
- На территории Украины распространен в южных и юго-восточных районах, а также на Закарпатской равнине и в Волынской области.
- Фазан обыкновенный живет в основном у воды и в кустарниках, любит пойменные леса.
- Питается в основном растительной пищей, а также насекомыми, молодыми мышами, ящерицами, змейками.