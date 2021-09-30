Этот забавный момент попал на видео, которое стало "вирусной классикой". У него более 4 миллионов просмотров.

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Фазан поел кошачьего корма

На кадрах видно, как котик ест с миски сухой корм. В этот момент к нему с осторожностью и любопытством подходит яркий фазан. Он шаг за шагом идет в направлении вкусностей, пока кот ничего не подозревает и вдохновенно уплетает свою порцию.

Когда кот заметил птицу и понял ее намерения, то просто решил дать доступ к миске. Когда фазан стал клевать корм, кот просто отстранился и удивленно наблюдал за гостем.

Как фазан ел кошачий корм: смотрите видео

Впоследствии кот вообще отошел от миски на безопасное расстояние.

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Что известно о фазане

Источник: Википедия

Это птица подсемейства фазаньих ряда курообразных. В природе ранее встречалась в Азии, позже вид был распространен в других частях мира.

Фазан обыкновенный – очень осторожная и робкая птица. При первой возможности пытается убежать.

Эти птицы ловкие и хорошо бегают и прыгают. Их считают одними из лучших прыгунов из курообразных.

Впрочем, фазан не очень хорошо летает. Может пролететь 70 – 150 метров, но быстро истощается.

Спят они на деревьях или в густой растительности на земле.



Фазан – пугливая птица, которая плохо летает / Фото с seeds.org