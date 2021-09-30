Цей кумедний момент потрапив на відео, яке стало "вірусною класикою". Воно має понад 4 мільйони переглядів.

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Фазан поїв котячого корму

На кадрах видно, як котик їсть із миски сухий корм. У цей момент до нього з обережністю і цікавістю підходить яскравий фазан. Він крок за кроком йде у напрямку смаколиків, поки кіт нічого не підозрює і натхненно наминає свою порцію.

Коли кіт помітив птаха і зрозумів його наміри, то просто вирішив дати йому доступ до миски. Коли фазан став клювати корм, кіт просто відсторонився і здивовано спостерігав за гостем.

Як фазан ласував котячий корм: дивіться відео

Згодом кіт і взагалі відійшов від миски на безпечну відстань.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

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Що відомо про фазана

Джерело: Вікіпедія

Це птах підродини фазанових ряду куроподібних. У природі раніше зустрічався в Азії, пізніше вид був поширений в інших частинах світу.

Фазан звичайний — дуже обережний та боязкий птах. За першої нагоди намагається втекти.

Ці птахи спритні і гарно бігають та стрибають. Їх вважають одними з найкращих стрибунів із куроподібних.

Втім, фазан не дуже добре літає. Може пролетіти 70 – 150 метрів, але швидко виснажується.

Сплять вони на деревах або в густій ​​рослинності на землі.



Фазан – лякливий птах, який погано літає / Фото з seeds.org