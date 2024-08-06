Различные виды якан обитают в тропических регионах Азии, Африки, Австралии и Америки. Представители этих видов обитают на болотах и в болотах озер и лагун, а их отличительной чертой является то, что они ходят по воде по крайней мере создают видимость.

Читайте также Один на 100 миллионов: очень редкого лобстера выловили у берегов Британии

На Земле есть птица, способная ходить по воде

Эксперты объясняют, что это явление является простым применением физики. Птицы ориентируются среди кувшинок и других водных растений, которые плавают над водой. Эти растения могут удерживать определенное количество влаги, что приводит к оптической иллюзии, будто птицы действительно ходят по воде.

Как же им это удается? Секрет этой необычной способности кроется в очень длинных пальцах, позволяющих им распределять свой вес по растительности. Известно, представители этого вида рождаются с противоположными большими пальцами, что позволяет им с необычайной ловкостью ориентироваться в растительности.

Яканы могут передвигаться по воде, используя кувшинки: смотрите видео

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что эти молодые чайки часто становятся жертвами нападений водных животных. К счастью, вмешательство родителей часто происходит вовремя. Было замечено, что самцы чаек используют крылья, чтобы быстро поднять своих птенцов и перенести их в безопасное место, тем самым повышая их шансы на выживание.

Несмотря на то, что яканы не умеют летать, они способны преодолевать небольшие расстояния, что позволяет им не только спасти птенцов, но и избежать хищников.