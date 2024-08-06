Різні види якан мешкають у тропічних регіонах Азії, Африки, Австралії та Америки. Представники цих видів мешкають на болотах і в болотах озер і лагун, а їхньою відмінною рисою є те, що вони ходять по воді принаймні створюють видимість.

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На Землі є птах, здатний ходити по воді

Експерти пояснюють, що це явище є простим застосуванням фізики. Птахи орієнтуються серед латаття та інших водних рослин, які плавають над водою. Ці рослини можуть утримувати певну кількість вологи, що призводить до оптичної ілюзії, ніби птахи справді ходять по воді.

Як же їм це вдається? Секрет цієї незвичайної здатності криється в дуже довгих пальцях, що дозволяють їм розподіляти свою вагу по рослинності. Відомо, представники цього виду народжуються з протилежними великими пальцями, що дозволяє їм з надзвичайною спритністю орієнтуватися в рослинності.

Якани можуть пересуватися по воді, використовуючи латаття: дивіться відео

У нещодавньому дослідженні вчені виявили, що ці молоді чайки часто стають жертвами нападів водних тварин. На щастя, втручання батьків часто відбувається вчасно. Було помічено, що самці чайок використовують крила, щоб швидко підняти своїх пташенят і перенести їх у безпечне місце, тим самим підвищуючи їхні шанси на виживання.

Попри те, що якани не вміють літати, вони здатні долати невеликі відстані, що дає їм змогу не тільки врятувати пташенят, а й уникнути хижаків.