На заснеженных карпатских горах в Словакии заметили кенгуру: появилось видео

На заснеженном карпатском участке Словакии обнаружили кенгуру. Судя по опубликованным кадрам, вероятно, животное разгуливало по горному перевалу вблизи словацкой Подбрезины.

Экзотическое животное блуждает по заснеженным горам еще с прошлого года. Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола и обнародовал соответствующее видео.

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В горах Словакии заметили кенгуру

По словам медийщика, животное бродило по горам и в прошлом году. Вероятно, оно сбежало с частной фермы, но поймать зверя пока не удалось.

Также он добавил, что ученые установили вид животного. Им оказался красношейный паделемон – мелкое сумчатое животное из семейства Кенгуровых.

Кенгуру прогуливается по горам: смотрите видео

Зоолог Бенджамин Беня заявил, что зверь без проблем пережил зиму вследствие того, что в австралийском ореоле обитания млекопитающих зимой температура достигает минусовых показателей. При этом подчеркнул, что животное стоит спасти, поскольку его может или загрызть хищник, или сбить машина.

Что известно о паделемонах?

В самой Австралии паделемона считают вредителем для сельхозугодий, ведь летом такие животные способны уничтожить до 12 гектаров посевов. При этом животное находится в охранном статусе пяти штатов страны.

Длина туловища взрослого самца 29 – 67 сантиметров, вес – от 2 до 12 килограммов, длина хвоста – 25 – 51 сантиметр, который служит ему опорой. Мех красно-коричневый сверху и серо-коричневый снизу.

Украинцев предупредили о волчьей стае на границе с Молдовой

У границы с Молдовой, в Одесской области, пограничники с помощью технических средств зафиксировали движение волков.

Призываем избегать незаконных путешествий и не подвергать себя опасности,

– добавили пограничники.

В службе отметили, что обычно хищники передвигаются не в одиночку, а стаями.