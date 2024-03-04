Екзотична тварина блукає засніженими горами ще від минулого року. Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола та оприлюднив відповідне відео.

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За словами медійника, тварина блукала горами і торік. Ймовірно, вона втекла з приватної ферми, але спіймати звіра поки не вдалося.

Також він додав, що науковці встановили вид тварини. Ним виявився червоношиїй паделемон – дрібна сумчаста тварина з родини Кенгурових.

Кенгуру прогулюється горами: дивіться відео

Зоолог Бенджамін Беня заявив, що звір без проблем пережив зиму внаслідок того, що в австралійському ореолі проживання ссавців взимку температура досягає мінусових показників. При цьому наголосив, що тварину варто врятувати, оскільки її може або загризти хижак, або збити машина.

Що відомо про паделемонів?

В самій Австралії паделемона вважають шкідником для сільгоспугідь, адже влітку такі тварини здатні знищити до 12 гектарів посівів. При цьому тварина перебуває в охоронному статусі п'ятьох штатів країни.

Довжина тулуба дорослого самця 29 – 67 сантиметрів, вага – від 2 до 12 кілограмів, довжина хвоста – 25 – 51 сантиметр, який слугує йому опорою. Хутро червоно-коричневе зверху та сіро-коричневе знизу.

Українців попередили про вовчу зграю на кордоні з Молдовою

Біля кордону з Молдовою, на Одещині, прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків.

Закликаємо уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку,

– додали прикордонники.

В службі наголосили, що зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями.