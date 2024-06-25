Беби-бум на Тузловских лиманах: белые цапли наконец успешно вывели птенцов

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", на берегу Шаганского лимана, можно наблюдать цветущую популяцию маленьких опрятных цапель, которые охотятся на рыбу. В этом году у них был успешный сезон размножения, и они вывели много птенцов.

В прошлом году цаплям не удалось завести многочисленное потомство из-за войны, но сейчас ситуация с размножением у них значительно улучшилась. Об этом рассказал сотрудник национального природного парка "Тузловские лиманы" доктор биологических наук Иван Русев.

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На лиманах Одесской области поселились малые белые цапли

В последние недели каждый рассвет и под вечер на берегах лимана Шаганы можно наблюдать опрятных малых чепур.

Эти птицы охотятся на рыбу атерину и других гидробионтов на побережье лимана. Несмотря на войну, в этом году условия для жизни и воспроизводства малых чепурок в нацпарке были лучше, чем в прошлом, и они успешно вывели много птенцов,

– сообщил эколог.



Птенец цапли / Фото Иван Русев

По словам Русева, малая чепура относится к перелетным видам птиц и прилетела на лиманы весной из далекой Африки. Поселились они колонией и построили гнезда на деревьях вместе с грачами и мелкими соколами – кобцами.

Малая чепура питается исключительно животной пищей, включая земноводных, рыб, насекомых, паукообразных и ракообразных. Она ловит свою добычу на открытых неглубоких участках Тузловских лиманов. В отличие от многих других цапель, она во время добычи пищи очень подвижная, суетливая, всегда бродит, догоняет добычу и лишь в виде исключения подстерегает жертву.



Белая цапля питается рыбой / Фото Иван Русев

Сейчас малые чепуры активно кормят малышей, чтобы успеть научить их охотиться на рыбу и безопасно мигрировать на зимовку в Африку.

Малые чепуры в "Тузловских лиманах" / Фото Иван Русев

В Хмельницкой области заметили растение, которое охотится на насекомых

Росянка круглолистная (Drosera rotundifolia) – удивительное растение, которое растет на болотистых и влажных местах. Ученые НПП "Малое Полесье" поймали в объектив такого маленького "охотника" на насекомых.

Эта красавица известна своими необычными свойствами: ее листья покрыты волосками с капельками липкой жидкости, которые помогают ей захватывать мелких насекомых для получения дополнительных питательных веществ. В Хмельницкой области этот вид является регионально редким.