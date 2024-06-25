Торік чаплям не вдалося завести численне потомство через війну, але зараз ситуація з розмноженням у них значно покращилася. Про це розповів співробітник національного природного парку "Тузлівські лимани" доктор біологічних наук Іван Русєв.

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На лиманах Одещини оселилися малі білі чаплі

Останніми тижнями кожного світанку і під вечір на берегах лиману Шагани можна спостерігати охайних малих чепур.

Ці птахи полюють на рибу атерину та інших гідробіонтів на узбережжі лиману. Попри війну, цього року умови для життя і відтворення малих чепур у нацпарку були кращими, ніж у минулому, і вони успішно вивели багато пташенят,

— повідомив еколог.



Пташеня чаплі / Фото Іван Русєв

За словами Русєва, мала чепура належить до перелітних видів птахів і прилетіла на лимани навесні з далекої Африки. Оселилися вони колонією та побудували гнізда на деревах разом з граками та мілкими соколами — кібцями.

Мала чепура живиться виключно тваринною їжею, включаючи земноводних, риб, комах, павукоподібних та ракоподібних. Вона ловить свою здобич на відкритих неглибоких ділянках Тузлівських лиманів. На відміну від багатьох інших чапель, вона під час здобування їжі дуже рухлива, метушлива, завжди бродить, наздоганяє здобич і лише як виняток підстерігає жертву.



Біла чапля живиться рибою / Фото Іван Русєв

Зараз малі чепури активно годують малеч, щоб встигнути навчити їх полювати на рибу і безпечно мігрувати на зимівлю до Африки.

Малі чепури у "Тузлівських лиманах" / Фото Іван Русєв

На Хмельниччині помітили рослину, яка полює на комах

Росичка круглолиста (Drosera rotundifolia) – дивовижна рослина, яка зростає на болотистих і вологих місцях. Науковці НПП "Мале Полісся" спіймали в об'єктив такого маленького "мисливця" на комах.

Ця красуня відома своїми незвичайними властивостями: її листки вкриті волосками з крапельками липкої рідини, які допомагають їй захоплювати дрібних комах для отримання додаткових поживних речовин. У Хмельницькій області цей вид є регіонально рідкісним.