На фронте нашествие мышей и крыс: пушистик Котусько стал на защиту блиндажей гвардейцев

Коты оказывают поддержку солдатам, помогают собирать пожертвования своим очаровательным пушистым шармом и даже отбиваются от захватчиков. В большинстве случаев – с мышами и крысами.

Они ведут свои собственные битвы с грызунами, которые заполонили окопы украинских военных. Таким пушистым защитником стал и Котусько.

Смотрите также Особый "цветочек" открыл купальный сезон: бегемотик Лили снова встречает гостей КиевЗоо

Котусько помогает гвардейцам на фронте

Недавно солдаты Ровенского подразделения Национальной гвардии нашли котенка неподалеку от своих передовых позиций. Бойцы немедленно пристроили котенка в блиндаж.

Котусько спасает гвардейцев от нашествия мышей и крыс / Фото Западное ОТО НГУ

Котусько – на защите блиндажей гвардейцев от нашествия мышей и крыс,

– сообщают гвардейцы.

Кошечку начали подкармливать, а впоследствии – она приступила к своему стратегическому "заданию" по отлову мышей. Кроме того, было отмечено, что он также оказал ценную поддержку военнослужащим.

Сейчас Котусько вместе с хозяином набираются сил в отпуске.

Котусько вместе со своим хозяином / Фото Западное ОТО НГУ

В Сумах ГСЧС во время ликвидации пожара спасли 5 щенков

Чрезвычайники постоянно рискуют собственными жизнями, спасая людей и животных в трагических инцидентах. Ежедневно они делают добрые дела, и становятся героями и примером для всех украинцев.

На этот раз работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины спасли 5 щенков во время ликвидации пожара. Они опубликовали кадры их спасения – заплачет каждый!