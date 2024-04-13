Сегодня, 13 апреля, Лили снова вернется после зимне-весенних холодов в свой летний вольер. Об этом сообщает пресс-служба Киевского зоопарка.

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Бегемотик Лили снова встречает гостей КиевЗоо

Жителей и гостей столицы приглашают полюбоваться началом купального сезона и настоящей весной. Апрельский зоопарк полон красочным цветением и волшебным ароматом различных трав, кустов и деревьев.

, В парке посетители имеют возможность наслаждаться магнолиями, яркой форзицией, романтической сакурой, свадебной спиреей, тюльпанами, сиреневым рододендроном, барвинком, а еще – душистыми вишнями, черешнями, сливами 0 абрикосами и яблонями.

Апрельский зоопарк полон красочным цветением / Фото Киевский зоопарк

Также в столичном зоопарке в свое летнее имение вернулись волнистые калао, а на озера – пеликаны.

Но самой большой среди этих прекрасных цветов является наш особый "цветочек" – бегемотик Лили. Полюбоваться ею в соцветии нашего сада вы сможете уже с этой субботы,

– говорится в сообщении.

Бегемот Лили / Фото Киевский зоопарк

Бегемотик Лили вернется после зимне-весенних холодов в летний вольер / Фото Киевский зоопарк

Напомним, что вход в КиевЗоо – до 16:30, пребывание на территории – до 18:00. Центральные билетные кассы работают в понедельник с 12:00 до 16:30, со вторника по воскресенье – с 10:00 до 16:30. Также билеты можно купить онлайн.