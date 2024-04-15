Они ведут свои собственные битвы с грызунами, которые заполонили окопы украинских военных. Таким пушистым защитником стал и Котусько.
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Котусько помогает гвардейцам на фронте
Недавно солдаты Ровенского подразделения Национальной гвардии нашли котенка неподалеку от своих передовых позиций. Бойцы немедленно пристроили котенка в блиндаж.
Котусько спасает гвардейцев от нашествия мышей и крыс / Фото Западное ОТО НГУ
Котусько – на защите блиндажей гвардейцев от нашествия мышей и крыс,
– сообщают гвардейцы.
Кошечку начали подкармливать, а впоследствии – она приступила к своему стратегическому "заданию" по отлову мышей. Кроме того, было отмечено, что он также оказал ценную поддержку военнослужащим.
Сейчас Котусько вместе с хозяином набираются сил в отпуске.
Котусько вместе со своим хозяином / Фото Западное ОТО НГУ
В Сумах ГСЧС во время ликвидации пожара спасли 5 щенков
Чрезвычайники постоянно рискуют собственными жизнями, спасая людей и животных в трагических инцидентах. Ежедневно они делают добрые дела, и становятся героями и примером для всех украинцев.
На этот раз работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины спасли 5 щенков во время ликвидации пожара. Они опубликовали кадры их спасения – заплачет каждый!