Соответственно, меняется и сумма, которую необходимо тратить ежемесячно. Так, исследовательская компания Gradus Research вместе с Royal Canin провели исследование, в рамках которого выяснили среднемесячные расходы на собственных любимцев.

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Более 50% украинцев тратят до 1 500 гривен на нужды собак

В исследовании приняли участие более 1 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в Украине. Участники самостоятельно заполняли анкеты в мобильном приложении.

С начала войны множество животных оказались на улице, и многие украинцы стремятся найти им дом. И это естественно, ведь животные помогают пережить стресс, уменьшают уровень тревожности и в целом повышают настроение,

– пишут исследователи.

Согласно результатам, около 56% опрошенных рассказали, что тратят на содержание домашних любимцев, что тратят на содержание домашних любимцев от 500 до 1 500 гривен ежемесячно. В частности, только 3% опрошенных тратят от 3 000 до 6 000 гривен, тогда как только 1% вкладывает более 6 000 гривен в нужды четвероногих.

Владельцы животных больше всего тратят денег на:

качественное питание любимца,

лакомства и вкусности,

игрушки,

посещение ветеринара, прививки, антипаразитарная обработка и другие необходимые ветеринарные манипуляции,

пакетики для уборки за собаками на улице и тому подобное.



На что и сколько тратят украинцы на домашних любимцев / Инфографика Gradus Research

Отмечается, что качественный корм обеспечивает животных необходимыми питательными веществами и помогает предотвратить некоторые болезни в будущем. Также основой хорошего здоровья остаются регулярное посещение ветеринара и прививки.

Также украинцев спросили об осведомленности о концепции 5 свобод животных, которые определяют основные принципы благополучия домашних любимцев. Только 38% опрошенных украинцев слышали о концепции.