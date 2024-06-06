Відповідно, змінюється і сума, яку необхідно витрачати щомісяця. Так, дослідницька компанія Gradus Research разом із Royal Canin провели дослідження, в межах якого з'ясували середньомісячні витрати на власних улюбленців.

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Понад 50% українців витрачають до 1 500 гривень на потреби собак

У дослідженні взяли участь понад 1 200 осіб віком від 18 до 60 років, які проживають в Україні. Учасники самостійно заповнювали анкети в мобільному додатку.

З початку війни безліч тварин опинилися на вулиці, та багато українців прагнуть знайти їм домівку. І це природно, адже тварини допомагають пережити стрес, зменшують рівень тривожності та загалом підвищують настрій,

– пишуть дослідники.

Згідно з результатами, близько 56% опитаних розповіли, що витрачають на утримання домашніх улюбленців від 500 до 1 500 гривень щомісяця. Зокрема, лише 3% опитаних витрачають від 3 000 до 6 000 гривень, тоді як тільки 1% вкладає понад 6 000 гривень у потреби чотирилапих.

Власники тварин найбільше витрачають грошей на:

якісне харчування улюбленця,

ласощі та смаколики,

іграшки,

відвідування ветеринара, щеплення, антипаразитарна обробка та інші необхідні ветеринарні маніпуляції,

пакетики для прибирання за собаками на вулиці тощо.



На що і скільки витрачають українці на домашніх улюбленців / Інфографіка Gradus Research

Зазначається, що якісний корм забезпечує тварин необхідними поживними речовинами та допомагає запобігти деяким хворобам у майбутньому. Також основою доброго здоров'я залишаються регулярне відвідування ветеринара та щеплення.

Також українців запитали про обізнаність щодо концепції 5 свобод тварин, які визначають основні принципи добробуту домашніх улюбленців. Лише 38% опитаних українців чули про концепцію.