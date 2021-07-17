Новый кошачий хит: музыкант ремиксует забавное "ням-ням" кота, который пьет молоко

Южноафриканский музыкант Дэвид Скотт из The Kiffness создал новый кошачий хит. На этот раз он смешал звук шумного кота по имени Лео в действительно привлекательную циклическую мелодию.

Пока кот лакомится молоком с ложки, приговаривая "ням-ням", его восторг дополняют аккорды трубы, скрипки, аккордеона, а также ритмы перкуссии. Новое видео уверенно покоряет сердца пользователей интернета.

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Кот и международный оркестр

Кота Лео музыкант снова ремиксует в международном формате. Для этого Скотт "завербовал" бразильскую скрипачку Аманду Барбалье, австралийскую аккордеонистку Никки Дагостино, немецкого перкуссиониста Бенджамина Рокса и австралийского валторниста SamT.

Новый хит с котом: смотрите видео

Вот оригинальное видео, которое вдохновило Скотта на музыкальный ремикс.

Предварительная коллаборация с котом

Чтоб любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100 % питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, при этом обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Ранее в мае Скотт сделал коллаборацию с другим котом, известную как Alugalug Cat. В песне говорится о том, что: "Я – человек, ты – кот. Мы создаем музыку и это факт". Трек почти сразу стал вирусным в интернете и собрал вокруг себя немалый ажиотаж.

Alugalug Cat и The Kiffness: смотрите видео

Затем к хиту присоединились музыканты со всего мира.

Версия трека с мировыми музыкантами: смотрите видео



