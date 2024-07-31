Это вторая по длине змея в мире, которая оказалась еще и самой тяжелой – ее вес может достигать до 200 килограммов. Соответствующие кадры мужчина опубликовал на своей странице в Instagram.

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Мужчина оказался в воде с гигантской анакондой

Решившись на смелый шаг, ветеринар Серхио встретил на берегу реки рептилию, частично погруженную в воду. Несмотря на то, что он знал о потенциальной опасности нападения змеи, если ее спровоцировать, принял смелое решение войти в воду и приблизиться к рептилии.

В этот момент осуществляется моя мечта – чувствую, как все тело покалывает от волнения. Обожаю змей с самого детства, и это действительно культовый вид. Давно хотел задокументировать его в дикой природе,

– рассказывает мужчина.



Серхио наткнулся на рептилию, лежавшую на берегу / Фото Sergio Antunez Rossi

В недавнем заявлении Росси подробно описал характеристики зеленой анаконды, подчеркнув ее способность вырастать до восьми метров в длину. Это делает ее второй по длине змеей в мире, уступая лишь сетчатому питону. Кроме того, Росси отметил, что зеленая анаконда также является самой тяжелой змеей, ее вес может достигать 200 килограммов.

Во время драматической встречи мужчина стал на колени в нескольких сантиметрах от грозной рептилии, описав ее как настоящего монстра с огромной силой и мощной головой. "К счастью, – заметил он, – меня нет в его меню".

Как это было: смотрите видео

Хотя нет ни одного документального подтверждения того, что зеленая анаконда поедает человека, нападения с участием этого вида известны. Подтверждено, что зеленая анаконда способна разжать челюсти настолько широко, чтобы протолкнуть даже плечи взрослого мужчины.

Упомянутые змеи распространены в нескольких странах Южной Америки, включая Венесуэлу, Колумбию, Боливию, Перу, Эквадор, Бразилию и Парагвай. Их рацион состоит преимущественно из млекопитающих, рептилий и птиц, тогда как молодые особи питаются также амфибиями и рыбой. Замечено, что эти змеи достигают зрелости в возрасте 6 лет и имеют продолжительность жизни до 30 лет.