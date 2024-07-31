Це друга за довжиною змія у світі, яка виявилася ще й найважчою – її вага може сягати до 200 кілограмів. Відповідні кадри чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Чоловік опинився у воді з гігантською анакондою

Наважившись на сміливий крок, ветеринар Серхіо зустрів на березі річки рептилію, частково занурену у воду. Попри те, що він знав про потенційну небезпеку нападу змії, якщо її спровокувати, прийняв сміливе рішення увійти у воду і наблизитися до рептилії.

У цю мить здійснюється моя мрія – відчуваю, як все тіло поколює від хвилювання. Обожнюю змій з самого дитинства, і це справді культовий вид. Давно хотів задокументувати його у дикій природі,

– розповідає чоловік.



Серхіо натрапив на рептилію, що лежала на березі / Фото Sergio Antunez Rossi

У нещодавній заяві Россі детально описав характеристики зеленої анаконди, підкресливши її здатність виростати до восьми метрів у довжину. Це робить її другою за довжиною змією у світі, поступаючись лише сітчастому пітону. Крім того, Россі зазначив, що зелена анаконда також є найважчою змією, її вага може досягати 200 кілограмів.

Під час драматичної зустрічі чоловік став на коліна в декількох сантиметрах від грізної рептилії, описавши її як справжнього монстра з величезною силою і потужною головою. "На щастя, – зауважив він, – мене немає в його меню".

Як це було: дивіться відео

Хоча немає жодного документального підтвердження того, що зелена анаконда поїдає людину, напади за участю цього виду відомі. Підтверджено, що зелена анаконда здатна розтиснути щелепи настільки широко, щоб проштовхнути навіть плечі дорослого чоловіка.

Згадані змії поширені в кількох країнах Південної Америки, включаючи Венесуелу, Колумбію, Болівію, Перу, Еквадор, Бразилію та Парагвай. Їх раціон складається переважно зі ссавців, рептилій і птахів, тоді як молоді особини харчуються також амфібіями і рибою. Помічено, що ці змії досягають зрілості у віці 6 років і мають тривалість життя до 30 років.