Дикая лиса радостно слушает, как музыкант Энди Торн играет для нее на гитаре, банджо и даже скрипке.

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Мужчина даже написал песню, которую посвятил рыжей меломанке.

Что известно о Торне

Энди Торн – талантливый музыкант-мультиинструменталист. Он умеет играть на многих струнных инструментах, а также поет. Мужчина живет в Боулдере, штат Колорадо. Ранее Торн играл во многих американских кантри-группах, однако сейчас ведет сольную карьеру.

Пока Торн упражнялся играть на банджо, к нему прибежала рыжая лиса – зверушка изрядно озаботилась игрой музыканта. Некоторое время лиса сидела и слушала мужчину, прежде чем уйти.

Дикая лиса слушает игру музыканта: смотрите видео

Когда Торн перестал играть, она снова подошла, чтобы попросить выступить на бис.

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Пушистая приходила к музыканту и раньше, когда он играл на 12-струнной гитаре песню про лисиц.

Мужчина играет на гитаре для рыжей лисы: смотрите видео

По словам Торна, лиса стала источником вдохновения и привлекла внимание к его творчеству.

Лиса постоянно реагирует на мои песни. Иногда она бывает такой снобкой – хочет, чтобы все песни были о ней. Поэтому мы с женой Сесилией даже записали трек про рыжую лисицу – она стала лучшей приятельницей на карантине,

– сказал Торн.

Лиса часто приходит, чтобы послушать музыку / Фото из инстаграма Торна

Клип о рыжей меломанке от Энди Торна: смотрите видео