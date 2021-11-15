Ученые из Университета Киото определили, что у кошек есть способность отслеживать движения людей в их сознании – даже если хозяин находится не перед домашним любимцем.

Читайте также С первого дня и навсегда: 5 гарантий от Friskies® для ваших любимцев

Исследования, по словам ученых, отрицает мысль о том, что собаки больше заинтересованы в жизни хозяина, чем кошки.

Считается, что кошки не так интересуются своими хозяевами, как собаки. Однако оказалось, что они мысленно представляют невидимое присутствие своих владельцев,

– рассказал ведущий автор исследования Сако Такаги.

Кошки проводят большую часть времени в дреме, и людям кажется, что они не обращают внимание на хозяев. Однако на самом деле пушистики могут много думать о своем человеке.



Кошки следят, где находится владелец / Фото Unsplash

Как кошки проецируют присутствие человека

Ученые утверждают, что кошки рисуют "воображаемые карты", которые ведут их к своему владельцу. Это происходит благодаря сверхчувствительному кошачьему слуху.

Кошки отслеживают своих людей без визуальных подсказок – как в привычной домашней атмосфере, так и на улице.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно такими являются корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже привередливого любимца. Выбрать их можно здесь.

Для эксперимента исследователи использовали записанные видео с голосами кошачьих владельцев. Колонки со звуком размещались в разных местах, создавая впечатление, что голос мгновенно перескочил из одной комнаты в другую. Кошки безошибочно находили, где находится хозяин.



Коты легко находят хозяина благодаря гиперчувствительным ушам / Фото Unsplash

Также мурлыкам предлагали следить за незнакомыми голосами и случайными электронными звуками. Оказалось, что кошки были заинтересованы только в голосах владельцев. Исследователи выяснили, что кошки были искренне удивлены, когда их владельцы "перемещались" из одного места в другое.

"Это указывает на то, что кошки умом видят точное место, откуда исходит звук", – заметил Такаги.