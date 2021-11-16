Дика лисиця радо слухає, як музикант Енді Торн грає для неї на гітарі, банджо та навіть скрипці.

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Чоловік навіть написав пісню, яку присвятив рудій меломанці.

Що відомо про Торна Енді Торн – талановитий музикант-мультиінструменталіст. Він вміє грати на багатьох струнних інструментах, а також співає. Чоловік живе в Боулдері, штат Колорадо. Раніше Торн грав у багатьох американських кантрі-групах, проте зараз веде сольну кар’єру.

Поки Торн вправлявся грати на банджо, до нього прибігла руда лисиця – тваринка неабияк перейнялася грою музиканта. Деякий час лисиця сиділа і слухала чоловіка, перш ніж піти.

Дика лисиця слухає гру музиканта: дивіться відео

Коли Торн перестав грати, вона знову підійшла, щоб попросити виступити на біс.

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Пухнаста приходила до музиканта і раніше – коли він грав на 12-струнній гітарі пісню про лисиць.

Чоловік грає на гітарі для рудої лисиці: дивіться відео

За словами Торна, лисиця стала джерелом натхнення та привернула увагу до його творчості.

Лисиця постійно реагує на мої пісні. Іноді вона буває такою снобкою – хоче, щоб усі пісні були про неї. Тож ми з дружиною Сесілією навіть записали трек про руду лисицю – вона стала найкращою приятелькою на карантині,

– розповів Торн.

Лисиця часто приходить, щоб послухати музику / Фото з інстаграму Торна

Кліп про руду меломанку від Енді Торна: дивіться відео