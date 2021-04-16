Можно ли собаке есть бананы: ответ ветеринаров
Многие любимцы с удовольствием едят все, что появляется на столе хозяев. Однако такая практика может привести к проблемам со здоровьем собаки.
Источник:belanta.vet
Собаки часто просят бананы и даже воруют их со стола. Четвероногие могут даже вырвать банан из рук ребенка. Часто хозяева и сами кормят любимца бананами, ведь на первый взгляд кажется, что это вполне безобидный фрукт. Но правильно ли такое мнение?
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Действительно, бананы полезны для собак, но давать их животному нужно осторожно. В бананах содержится много полезных веществ и микроэлементов, в том числе витамины группы В и С, калий, магний и фосфор. Калий стабилизирует водный баланс и ритм сердца, витамин С укрепляет иммунитет, а витамины группы В участвуют в большом количестве обменных процессов в организме.
Нужно вводить бананы в рацион собаки постепенно / Фото Vplate
Приучать щенка есть бананы нужно не раньше, чем в 1,5 – 2 месяца. Новый корм нужно вводить маленькими порциями и внимательно наблюдать за реакцией организма.
Если у щенка появилось покраснение носа, глаз, конечностей, сыпь на морде, нарушение дыхания, отек морды и тому подобное – эти симптомы могут свидетельствовать об аллергии. В случае появления одного из симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.
Часто бананы нравятся собакам из-за консистенции и сладкого вкуса. Но нужно следить, чтобы любимец не съел слишком много бананов. Это может привести к нарушению пищеварения: диарее, запору, вздутию живота, повышенному газообразованию.
Лучше выбирать немного недозрелые плоды, которые не будут вызывать брожение в желудочно-кишечном тракте животного. Перед тем, как давать собаке банан, обязательно почистите его.
Миниатюрным породам достаточно будет 1 банана в неделю, разделенного на порции. Больших собак можно порадовать целым бананом 2 – 3 раза в неделю. Если вы только начинаете приучать собаку есть бананы, можно смешать их с основной пищей.
Многие любимцы едят бананы с удовольствием / Фото Petstime
Ни в коем случае не давайте бананы с кожурой. Плоды проходят обработку перед тем, как попасть на прилавок, поэтому фрукт с кожурой может быть вредным для собаки.
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Итак, бананы могут быть полезными для собаки, если вводить их в рацион постепенно и давать их собаке иногда, как лакомство – ребенку.
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