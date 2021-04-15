Конь Пейо и его владелец когда-то участвовали в забегах и выставках. Сейчас они проводят время в больнице для паллиативных больных. Конь на уровне инстинктов знает о тех, кому больно, и пытается их утешить.

Специалисты до сих пор не понимают, как Пейо выбирает людей. После 4 лет расследования ветеринарные специалисты считают, что мозг Пейо функционирует уникально.

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Как конь Пейо стал незаменимым работником больниц

Долгое время пара была известна тем, что участвовала в конных шоу во Франции. Но Пейо постоянно искал человеческих контактов. После шоу он выбирал людей в толпе, подходил к ним и решал остаться рядом с ними. Бушакур начал подозревать, что Пейо выбирает людей, ослабленных морально, физически или психологически.



Пейо сам выбирает людей, к которым хочет подойти / Фото Джереми Лемпина / The Guardian

Ученые все еще пытаются узнать больше об очевидно инстинктивной способности Пейо утешать больных.

Пейо и Бушакур сотрудничают с организацией Les Sabots du Coeur, посвященной терапии. Кроме того, с лошадью работают ученые, исследующие его способность уменьшать тревогу пациентов и утешать людей, страдающих от боли.

Пейо и пациенты

В больнице Пейо говорит своему тренеру, в какую комнату он хочет зайти дальше, остановившись или подняв ногу.



Пейо сам выбирает, в какую палату зайти / Фото Джереми Лемпина / The Guardian

Бушакур всегда очень осторожно придерживается гигиены. Он моет и дезинфицирует Пейо до и после посещений больницы. На подготовку лошади идет около двух часов. Относительно похода в туалет, то Пейо сам подает знаки, когда ему нужно.



Пейо и 9-летний мальчик, приехавший навестить мать / Фото Джереми Лемпина / The Guardian

Бушакур рассказывает, что Пейо научился указывать, когда ему нужно выйти на улицу, двигая телом справа налево.

Конь и его владелец утешают не только больных, а и подбадривают персонал клиники.

Хассен и Пейо является частью команды, они полезны не только для пациентов, но и для нас. Когда трудно, мы рады знать, что они здесь,

– говорит медсестра центра паллиативной помощи Энн Софи.

Пейо лижет руки 64-летнему Роджеру, который только что вернулся в отделение паллиативной помощи для переливания крови. Роджер рад снова видеть своего "любимого врача". "Сегодня он будет хорошо спать, потому что он видел Пейо. Как только он его видит, он спит, как ребенок", – говорит его жена.



Роджер будет спать как ребенок после прикосновений Пейо / Фото Джереми Лемпина / The Guardian

С 2016 года Пейо и Бушакур поддерживали около 1000 человек до последнего вздоха в различных службах, в которых работали.

Пейо – моя вторая половинка, он мой спутник в жизни, он для меня все,

– говорит Бушакур.

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